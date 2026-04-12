Butiksbiträde till Hopkoket (Ostbutiken i Mölndal)
2026-04-12
Älskar du ost, chark, kött och delikatesser - och brinner för service och samarbete? Nu söker Hopkoket i Mölndals centrum ett engagerat butiksbiträde med inköpsansvar som vill vara med och göra vår ostbutik till en fantastisk upplevelse och en härlig plats att besöka.Publiceringsdatum2026-04-12Om företaget
Hopkoket är ett kollektiv ägt koncept med 70 medlemmar som tillsammans äger och driver både restaurang och butik. Restaurangen bemannas av medlemmarna själva tillsammans med proffs-kockar i köket. I samma lokal finns vår fina ostbutik - en viktig mötesplats för smaker, människor och matglädje. Under fredagar och lördagar kompletteras butiksutbudet med en ostbuffé och tillhörande goda drycker.
Hos oss är samarbete, ansvarstagande och god stämning lika viktigt som kvalitet och kunnande.
Om rollen
Som butiksbiträde med inköpsansvar har du en nyckelroll i ostbutiken. Ditt huvudsakliga fokus är att skapa en varm, kunskapshöjande och inspirerande upplevelse för våra kunder - varje dag.
Du kommer bland annat att:
Arbeta aktivt i butiken med försäljning och service över disk
Ansvara för inköp och sortiment inom ost, chark, kött och delikatesser.
Säkerställa god ordning, renlighet och trivsam miljö i lokalen
Bidra till att utveckla butiken som helhetsupplevelse tillsammans med medlemmarna
Samarbeta tätt med vår kock kring råvaror, idéer och vardagligt arbete såsom städ och prepp.
Arbetstider
Heltid
Tisdag-lördag
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har minst tre års erfarenhet av service och försäljning
Har dokumenterad och god kunskap om inköp och lagerhantering
Har slutförd gymnasieutbildning
Är flytande i svenska i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska då arbetet innebär daglig kundkontakt, inköp och nära samarbete i verksamheten
Har ett brinnande intresse för ost, chark, kött och delikatesser
Är ansvarsfull, driven och mycket serviceminded
Har mycket god samarbetsförmåga och trivs i en kollektiv miljö
Gillar att ta initiativ och bidra till helheten
Det är meriterande om du har intresse för eller erfarenhet av matlagning.Så ansöker du
Låter det intressant? Perfekt! Sänd med din CV och svara på några frågor. Vi kikar löpande så sänd in din ansökan så snart som möjligt, sista ansökningsdag 24 april 2026.
