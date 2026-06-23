Butiksbiträde sökes till Mattbutiken Stockholm
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2026-06-23
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Butiksbiträde sökes till Mattbutiken Stockholm
Heltid & Deltid
Vill du arbeta i en växande butik med generös grundlön, fasta arbetstider och mycket goda förmåner?
Mattbutiken Stockholm söker nu engagerade, positiva och serviceinriktade medarbetare för både heltid- och deltidstjänster. Hos oss får du arbeta i en trygg arbetsmiljö med härliga kollegor och goda utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Som butiksbiträde hos oss kommer du att:
Hjälpa kunder att hitta rätt mattor och inredningslösningar
Ge professionell service och rådgivning
Hantera försäljning, kassa och beställningar
Ta emot och packa upp leveranser
Hålla butiken välorganiserad och inspirerande
Bidra till butikens försäljningsmål och kundnöjdhet
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och tycker om att möta människor
Har ett positivt och professionellt bemötande
Är ansvarstagande, noggrann och punktlig
Trivs med försäljning och kundkontakt
Kan arbeta självständigt och i team
Erfarenhet från butik eller försäljning är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
✅ Generös grundlön
✅ Fasta arbetstider och trygg anställning
✅ Tjänstepension
✅ Friskvårdsbidrag
✅ Personalrabatter på hela sortimentet
✅ Bonusmöjligheter baserade på prestation
✅ Betald introduktion och utbildning
✅ Trevlig arbetsmiljö med familjär känsla
✅ Möjlighet till karriärutveckling inom företaget
✅ Arbetskläder vid behov
✅ Semester enligt kollektivavtal eller bättre villkor
✅ Stabil arbetsplats med långsiktiga utvecklingsmöjligheter
Anställningsform
Heltid
Deltid
Tillsvidareanställning med provanställningSå ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation tillinfo@mattbutiken.se
OBS RING INTE!
Endast Ansökniningar via mail
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag.
Välkommen att bli en del av teamet på Mattbutiken Stockholm – där kvalitet, service och trivsel står i centrum!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
info@mattbutiken.se
E-post: info@mattbutiken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STOCKHOLM". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Langettering Aktiebolag
(org.nr 556366-8424), http://www.mattbutiken.se
Runebergsgatan 10 (visa karta
)
114 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Mattbutiken Stockholm Jobbnummer
9975981