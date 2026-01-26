Butiksbiträde kvällar och Helger Direkten Huvudsta Centrum
Direkten i Huvudsta Centrum har nu behov av att anställa en duktig tjej eller kille som gillar att serva kunder i butik.
Direkten är den självklara servicebutiken till konsumenter. Med närhet, enkelhet och god service är Direkten butikerna en växande kedja.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är positiv, framåt och gillar kundbemötande. För att trivas ska du gilla ett varierat arbete med högt tempo. Du ska vara pålitlig och ansvarsfull samt gilla att arbeta självständigt. Eftersom du kommer att sälja Tobak samt lotter ska du vara minst 18 år och kunna uttrycka dig bra i tal och skrift på svenska.
För att du ska kunna vara intressant för oss ska du kunna arbeta helger och vardagskvällar. Kan du jobba ofta på helger kommer vi att se det mycket positivt. Du ska vara mycket pålitlig punktlig och vara flexibel.
Vad innebär tjänsten?
Att jobba i butik är väldigt varierande och omväxlande. Hos oss på Direkten hjälps vi åt så du får räkna med att jobba med olika saker och hjälpa till där det behövs. Du kommer exempelvis att få plocka varor, stå i kassan och hjälpa våra kunder med frågor. Att jobba i butik är ett fysiskt krävande jobb, men älskar du att möta människor och har du ett intresse för detaljhandeln så kommer du att trivas hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: Tempobaggeby@hotmail.com Arbetsgivarens referens
