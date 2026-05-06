Butiksbiträde inom skrädderi, skomakeri och kemtvätt

Alashi Skrädderi Skomakeri och Kemtvätt AB / Maskinoperatörsjobb / Umeå
2026-05-06


Om jobbet
Vidbehövd, timanställning som butiksbiträde

Dina arbetsuppgifter
Ta emot och lämna ut kunders tvätt i butik
Tvätta, stryka och hantera textilier och mattor
Hämtning och leverans av tvätt hos kunder (med servicebil)
Ge god service och bemöta kunder på ett trevligt och professionellt sätt

Kvalifikationer
B-körkort är ett krav manuell växel
God fysisk förmåga
Grundläggande kunskaper i svenska för kommunikation med kunder och kollegor
Serviceinriktad, ansvarstagande och villig att lära

Meriterande
Har rätt till nystartsjobb-bidrag eller annat typ av bidrag
Erfarenhet från tvätt, städ, butik eller serviceyrken
Tidigare arbete med textiltvätt eller mattvätt

Vi erbjuder
Introduktion och upplärning på plats
Varierande arbetsuppgifter i en familjär arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom både butik och tvätt

Mejla din ansökan till
jobb@alashi.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: jobb@alashi.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Alashi Skrädderi Skomakeri och Kemtvätt AB (org.nr 559256-1905)
Nygatan 22 (visa karta)
903 27  UMEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Alashi Skrädderi Skomakeri & Kemtvätt AB

Jobbnummer
9896236

