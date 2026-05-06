Butiksbiträde inom skrädderi, skomakeri och kemtvätt
2026-05-06
Vidbehövd, timanställning som butiksbiträde

Publiceringsdatum 2026-05-06

Dina arbetsuppgifter
Ta emot och lämna ut kunders tvätt i butik
Tvätta, stryka och hantera textilier och mattor
Hämtning och leverans av tvätt hos kunder (med servicebil)
Ge god service och bemöta kunder på ett trevligt och professionellt sättKvalifikationer
B-körkort är ett krav manuell växel
God fysisk förmåga
Grundläggande kunskaper i svenska för kommunikation med kunder och kollegor
Serviceinriktad, ansvarstagande och villig att lära
Meriterande
Har rätt till nystartsjobb-bidrag eller annat typ av bidrag
Erfarenhet från tvätt, städ, butik eller serviceyrken
Tidigare arbete med textiltvätt eller mattvätt
Vi erbjuder
Introduktion och upplärning på plats
Varierande arbetsuppgifter i en familjär arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom både butik och tvätt
Mejla din ansökan till jobb@alashi.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: jobb@alashi.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Alashi Skrädderi Skomakeri och Kemtvätt AB
(org.nr 559256-1905)
Nygatan 22 (visa karta
)
903 27 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
