Butiksbiträde för kommande uppdrag sökes till Helsingborg
2025-09-19
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Har du tidigare arbetat mot kunder eller annat haft annat service arbete och är en människa som tycker om att ge det lilla extra för kundens upplevelse? Sök då detta arbete redan idag!
Arbetsuppgifterna handlar om att ta emot leveranser, packa upp varor samt fylla på i butiken. Man säkerställer god kvalité och service mot kunder. Du kommer hantera kassa och genomföra transaktioner med noggrannhet och effektivitet. Du ser till att hålla butiksutrymmet rent och prydligt för en välkomnande atmosfär.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av försäljning eller service, gärna inom butik
• Är positiv och lösningsorienterad.
• Har god datorvana / kassavana
• Sätter kundens behov först och är serviceinriktad.
DETTA SÖKER VI
Som person ser vi gärna att du är ambitiös, ordningsam och glad. Du tycker om service och är en lagspelare. Det är viktigt för dig att göra ett bra arbete och få goda referenser för framtiden.
Vi kommer att anställa så snart som möjligt. Våra rekryterare arbetar löpande med urval.
Välkommen med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
