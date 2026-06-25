Butiksarbetare till ny butik i Göteborg
Storenordica Gbg AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-06-25
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Vi söker två butiksarbetare till vår nya butik på Kungsgatan 19 i Göteborg! Butiken öppnar i slutet av augusti, och vi letar nu efter positiva, drivna och sociala personer som vill vara med från start och bygga något riktigt bra tillsammans med oss.
Om rollen
Hos oss blir du en viktig del av den dagliga driften i butiken. Du kommer att möta kunder, skapa en härlig upplevelse i butiken och hjälpa till med försäljning, varuexponering, påfyllning och ordning och reda. Vi arbetar med produkter inom flera populära produktgrupper, bland annat hushållsprodukter, stylingverktyg och andra produkter för hem och vardag.
Tjänsten är på 75%, men kan komma att bli mer framöver. I praktiken kan du därför få arbeta mer än den angivna sysselsättningsgraden under vissa perioder. Arbetet är förlagt måndag till söndag enligt schema, och du får ett veckoschema med varierande arbetstider och arbetsdagar.
Vi söker dig som
Det viktigaste är att du är rätt person för jobbet och vill utvecklas tillsammans med oss. Du behöver ha viss datorvana och känna dig trygg med att hantera enklare digitala arbetsmoment.
Vi tror att du är:
Social och lätt att prata med.
Öppen, framåt och har en positiv attityd.
Driftig och självgående.
Ansvarstagande och lösningsorienterad.
Villig att jobba mycket och trivs i ett högt tempo.
Intresserad av service, försäljning och att ge kunder en bra upplevelse.
Vi erbjuder
En spännande möjlighet att vara med från starten i en ny butik.
Ett varierande arbete med mycket kundkontakt
Chansen att utvecklas och växa i takt med att butiken gör det.
Ett schema som ger variation i arbetsdagarna.
Möjlighet att jobba mer än 75% när verksamheten kräver det.
Så söker du
Skicka din ansökan med:
En kort presentation av dig själv.
Telefonnummer.
En bild på dig.
Eventuella tidigare erfarenheter, även om de inte är från butik.
Skicka ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande.Publiceringsdatum2026-06-25Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten, kontakta:
Disam Al Ali
• 46736-312935disam.al.ali@karmabysweden.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: disam.alali@karmabysweden.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storenordica Gbg AB
(org.nr 559575-7237), https://www.storenordica.se/?shpxid=75a4fdea-2187-4b15-b6be-3708ea5b41ac
Kungsgatan 19 (visa karta
)
411 19 GÖTEBORG Kontakt
Disam Al Ali disam.alali@karmabysweden.com +46736312935 Jobbnummer
9978719