Butiksansvarig tillika Butiksförsäljare
Brukbar cirkulär järnhandel i Sverige AB / Butikssäljarjobb / Enköping Visa alla butikssäljarjobb i Enköping
2026-07-02
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BRUKBAR Cirkulär Järnhandel i Enköping söker Butiksansvarig tillika Butiksförsäljare
Hos Brukbar Cirkulär Järnhandel handlar man enkelt och tryggt begagnade produkter till attraktiva priser och bidrar samtidigt till en cirkulär omställning.
Brukbar Cirkulär Järnhandel driver secondhandbutiker som köper in och säljer allahanda verktyg och tillbehör, trädgårdsredskap, hushållsapparater, belysning, skruv & spik, fritid- och hobbyprodukter, inredning, med mera. Våra butiker har öppet tisdag-lördag.
Till butiken i Enköping söker vi nu en butiksansvarig tillika butiksförsäljare med start under november 2026. Vi vill anställa dig som stimuleras av försäljning i butik, vill utveckla återanvändning av produkter inom bygg- och järnhandel, och vill bli Brukbars främsta ambassadör och varumärkesbärare i Enköping.
Är du intresserad av att ha nyckelrollen som butiksansvarig?
Vi söker dig som brinner för försäljning, är serviceinriktad och har goda kunskaper om olika slags verktyg, trädgårdsredskap och hushållsapparater. Självständigt och framgångsrikt säljer du våra produkter nära kunden och givare. Du engagerar dig i mötet med kunden och har viljan att ge det lilla extra som gör att kunden kommer tillbaka till just oss. Du organiserar och involverar anställda, praktikanter och volontärer på ett effektivt sätt och skapar samarbete och arbetsglädje. Driv och ansvarstagande är en förutsättning för att arbeta hos oss.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga driften av butiken
Arbeta aktivt med försäljning i butik både på vardagar och lördagar
Hålla god ordning och reda i butiken och i lagret
Städning av butiken
Sortera, rengöra och prismärka varor
Försälja i digitala kanaler såsom Facebook och Tradera
Sköta dagliga inköp
Handleda och skapa god arbetsmiljö för anställda, praktikanter och volontärer
Rapportera till och kommunicera med ledningsgruppen
Vi söker dig som har
Arbetslivserfarenhet från liknande bransch
Erfarenhet av att handleda personal
Har en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande. Meriterande är egen erfarenhet av slöjd, verkstad eller snickeri.
Engagerad, ansvarsfull samt service- och kundfokuserad
Positiv inställning och lösningsorienterad
God social förmåga och kunna uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt på svenska
Datorvana
Körkort är meriterande
Omfattning: 100%.
Anställningsform: tillsvidare, vi tillämpar 6 månader provanställning
Lön: lönesättning enligt kollektivavtal
Start: november 2026
Placering: Enköping
Låter detta intressant är du varmt välkommen att ansöka senast söndagen den 9 augusti. Utöver CV ska din ansökan innehålla ett personligt brev som med dina egna ord beskriver varför vi bör anställa dig.
Ansökningar kommer att hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan slutdatum.
Frågor om tjänsten kan ställas till Helena Andersson, tfn 070 631 60 36.
Ansökningar skickas till admin@brukbar.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: admin@brukbar.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brukbar cirkulär järnhandel i Sverige AB
(org.nr 559323-3090)
Sämskarbogatan 8A (visa karta
)
745 33 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Brukbar Cirkulär Järnhandel - Enköping Kontakt
personalansvarig
Helena Andersson admin@brukbar.nu 070-631 60 36 Jobbnummer
9988521