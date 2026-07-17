Butiksansvarig sökes till Ahlströms Konditori - Korsgatan 2
Wiktor Ahlströms Konditori AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-07-17
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Nu söker vi en positiv och engagerad butiksansvarig som vill bli en del av vårt team på Korsgatan 2!
Älskar du service, tycker om att leda människor och trivs i ett högt tempo? Då kan det här vara tjänsten för dig.
Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning och service, gärna i kombination med flera års arbete på café eller konditori. Samtidigt vet vi att personlighet, inställning och engagemang betyder minst lika mycket. Därför lägger vi stor vikt vid vem du är och hur du passar in i vårt team.
Vi tror att du är en positiv, ansvarstagande och serviceinriktad person som tycker om att ta ansvar och leda genom att själv vara delaktig i verksamheten. Du har lätt för att samarbeta, är prestigelös och tvekar inte att kavla upp ärmarna när det behövs. För dig är det självklart att varje gäst ska känna sig välkommen och lämna konditoriet med ett leende.Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Som butiksansvarig leder du den dagliga driften i butik och servering tillsammans med ett härligt team. Du är ett naturligt stöd för dina kollegor, ser till att verksamheten flyter på och bidrar till en arbetsmiljö där både gäster och medarbetare trivs. Du ansvarar också för introduktion och utbildning av nya medarbetare samt säkerställer att våra rutiner och den höga kvalitet vi är kända för efterlevs.
I det dagliga arbetet ingår även försäljning och service, där du hjälper våra gäster med allt från nybakat bröd och bullar till tårtor, smörgåsar och andra produkter från vårt konditori.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett företag med stolta traditioner, där kvalitet, hantverk och omtanke genomsyrar allt vi gör. Samtidigt är vi ett sammansvetsat team som hjälps åt, har roligt tillsammans och arbetar mot samma mål – att ge varje gäst en riktigt bra upplevelse.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, 40 timmar per vecka.Så ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till jobb@ahlstromskonditori.se
.
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan.
Om Ahlströms Konditori
Ahlströms Konditori grundades 1901 och är Göteborgs äldsta konditori. I över 120 år har generationer av göteborgare besökt oss för att njuta av nybakade bakverk, bröd och smörgåsar av högsta kvalitet.
All vår produktion sker för hand med noggrant utvalda råvaror i vårt eget bageri och konditori, en våning ovanför butiken. Idag är vi omkring 25 medarbetare som tillsammans förvaltar ett unikt hantverk och en lång tradition – samtidigt som vi fortsätter att utveckla verksamheten inför framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: jobb@ahlstromskonditori.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butiksansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wiktor Ahlströms Konditori AB
(org.nr 556524-7789), http://www.ahlstromskonditori.se
Korsgatan 2 (visa karta
)
411 16 GÖTEBORG Arbetsplats
Wiktor Ahlströms Konditori AB Jobbnummer
10005855