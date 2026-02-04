Butiksansvarig på Göstas konditori i Smålandsstenar
2026-02-04
Om Ditt Café
Varumärket Ditt Café ägs och förvaltas av de fyra bolagen Stigs Café och Bageri AB, Agdas Café i Apladalen, Bernts Konditori AB och Bernards Konditori AB. Under varumärket samlas 9 caféer samt en produktionsanläggning. Detta gör oss till en av Jönköpings största privatägda bageri- och konditorikoncern. Vi bedriver verksamhet på fem orter inom Jönköpings län.
Vår affärsidé är att vara ledande på den lokala marknaden, erbjuda närproducerade bageri, konditori- och restaurangvaror i en attraktiv miljö med hög kvalitet, personligt bemötande och med kunden i fokus. Vi arbetar efter våra kärnvärden glädje, kvalitet och engagemang och vi är övertygade om att den största framgången nås genom ett välfungerande lagarbete.
Om dig
Vi söker en butiks ansvarig till vårt café som är stresstålig, ansvarstagande och handlingskraftig. Du har ett brinnande intresse för service, är lösnings orienterad och trivs i ett högt tempo. Du ska känna dig trygg i att kunna ta ett eget ansvar och ha förmågan att snabbt kunna hantera oväntade situationer. Du leder teamet på ett tryggt och tydligt sätt, kan delegera arbetsuppgifter effektivt och har alltid ett leende nära till hands för att skapa en positiv upplevelse för både gäster och kollegor.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
I rollen som butiks ansvarig kommer du att ansvara för den dagliga driften i butiken samt hantera en del schemaläggning, även vid sjukdomar och förändringar. Du håller i medarbetarsamtal, arbetar målinriktat mot butikens uppsatta mål och drivs av att nå och överträffa budget. Du är kreativ, vågar tänka utanför boxen och testa nya idéer för att utveckla verksamheten. Rollen innebär även ett nära samarbete med koncernens butikschef.
Du kommer tillsammans med din personal få hantera kassan och möta kunder dagligen. Du har ett starkt brinnande intresse för service och att kunden ska ha den bästa upplevelsen hos oss.
Att arbeta förmiddagar, eftermiddagar, kvällar & helger faller sig som en naturlig del av tjänsten, jobbet innefattar i nuläget var tredje helg.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett självständigt, utvecklande och lärorikt arbete med goda löne- och anställningsvillkor. Tjänsten ligger på 80% men med chans till fler timmar på sikt.
Tjänsten är en tillsvidare anställning med inledande provanställning på 6 månader.
Tjänsten ska tillsättas snarast så tveka inte med din ansökan, intervjuer kommer att ske löpande, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatumet.
Markera ansökningen med Göstas
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Alla ansökningar går via mailen.
