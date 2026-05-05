Butiksansvarig (50%) självständig roll inom maskinuthyrning
2026-05-05
Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker en person som vill ta ansvar för vår butik och uthyrningsverksamhet i Söderköping.
Rollen är bred och passar dig som trivs med variation och eget ansvar. Du kommer i praktiken driva den dagliga verksamheten själv - med oss ägare som stöd i bakgrunden.
Arbetsuppgifter inkluderar:
• Kundkontakt i butik och via telefon
• Uthyrning och återtag av maskiner/verktyg
• Kontroll, enklare service och iordningställande av utrustning
• Hålla ordning i butik och lager
• Administrativa uppgifter kopplade till bokningar och fakturering
Vi är ett växande bolag där du får möjlighet att påverka arbetssätt och rutiner. Rätt person kan på sikt få en ännu större roll i verksamheten. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är självgående och tar ansvar utan att behöva bli styrd
• Har god känsla för service och bemötande
• Är praktiskt lagd och inte rädd för att ta i
• Har ordningssinne och struktur
Meriterande:
• Erfarenhet från butik, service eller uthyrning
• Intresse för maskiner, verktyg eller bygg
Personlighet och inställning väger tyngre än erfarenhet.Om tjänsten
Tjänsten är på 50% med start 1 juni 2026.
Arbetstiderna är främst vardagar mellan 06:30-10:30, med möjlighet till fler timmar vid behov.
Du kommer arbeta självständigt i butiken, vilket ställer krav på ansvarstagande och initiativförmåga.Om företaget
Söderköpings Maskinuthyrning AB (SMAB) hyr ut maskiner och verktyg till både företag och privatpersoner.
Vi är ett lokalt bolag med fokus på enkelhet, tillgänglighet och bra service. Vår ambition är att göra det smidigt att hyra - oavsett om du är hantverkare eller hemmafixare.
Vi är i en tillväxtfas och bygger långsiktigt upp verksamheten.Så ansöker du
Skicka en kort presentation av dig själv och varför du tror att rollen passar dig.
Vi lägger stor vikt vid personlighet och driv - inte bara CV.
Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: robin@smabmaskin.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Söderköpings Maskinuthyrning AB
(org.nr 559563-5540)
Telegatan 1 (visa karta
)
614 31 SÖDERKÖPING Kontakt
Robin Lundström robin@smabmaskin.se 0738390310 Jobbnummer
9893464