Butiksambassadör för Asics på deltid - Stockholm - NRG Sweden AB - Säljarjobb i Stockholm

NRG Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-14Nordic Retail Group söker efter de bästa butiksambassadörerna för Asics. Vi är ute efter en säljare som har ett stort intresse för sport, gärna löpning och skor.Asics är en japansk tillverkare av sportkläder och sportskor. De grundades 1940 och namnet är en akronym för Anima Sana In Corpore Sano som är en variant på mens sana in corpore sano, det vill säga "en sund själ i en sund kropp".Din erfarenhet:Erfarenhet av detaljhandeln och försäljningVan att möta människor och kunna hantera olika typer av personerFördel om du har erfarenhet/intresse av löpning och träning över lag2021-04-14Som butiksambassadör för Asics så tror vi att du är:En universitetsstudentFlexibel och lättsamSocial och framåt med egen initiativförmågaArbetstiderLördag (6 timmars skift)Söndag (6 timmars skift)Orterna vi söker till är över hela Stockholm, dock är behovet störst till Mall of Scandinavia och Drottninggatan området just nu.Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Planerad start är vecka 16, men dessförinnan sker introduktion och utbildning. Om du har några frågor om tjänsten, vänligen kontakta Zanna Wiede på Wiede@nordicretailgroup.com Du blir anställd av Nordic Retail Group och kommer att utföra detta uppdrag för Asics i din ort.Om Nordic Retail GroupNordic Retail Group är idag Nordens ledande expert inom bemanning, rekrytering och genomförande av säljdrivande aktiviteter. Vi grundades 1997 och finns idag lokalt representerade i alla 4 nordiska länder. Nordic Retail Group har år efter år placerat sig på topplistor över Nordens snabbast växande företag. Vi har kunnat göra det eftersom vi hjälper våra kunder att lösa en av deras mest affärskritiska utmaningar: Hur de ska maximera sin försäljning. Vi vet att lösningen handlar om människor, konsten att attrahera rätt människor med rätt motivation och erfarenhet. Vi fokuserar alltid på att finna rätt person, inte bara att fylla en vakans. Genom det är vi med all tydlighet mer fokuserade på personer än funktioner. Vi strävar efter att vara en toppresterande arbetsgivare. Att attrahera, utveckla och uppskatta de bästa talangerna inom vårt område.Vi kallar det, Passion for People!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30NRG Sweden AB5692363