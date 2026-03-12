Butiksäljare till Pressbyrån Skärholmen T-bana
Carl Servicehandel AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Carl Servicehandel AB i Stockholm
Drömmer du om att få jobba med service, försäljning och möta kunder?
Att vara butikssäljare hos oss passar dig som är social, serviceinriktad och intresserad av försäljning.
Gillar du ett högt tempo, att möta nya människor varje dag och tycker att varierande arbetstider passar dig, dessutom hos ett av Sveriges mest välkända varumärken? Då kommer du att trivas här!
Så se till att innan du skickar din ansöka till oss att du har nedan .
Tidigare erfarenhet är ett krav
Två referenser är ett krav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: Pb4608498@pressbyran.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carl Servicehandel AB
(org.nr 559417-9052) Jobbnummer
9794963