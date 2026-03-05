Butiksäljare till elektronikbutik i Trollhättan

Thorsfield AB / Butikssäljarjobb / Trollhättan
2026-03-05


Vi söker en butiksäljare till en av våra kunder inom elektronik i Trollhättan.
Som butiksäljare kommer du att arbeta i en butik med fokus på elektronik och kundservice. Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Kundservice och rådgivande försäljning
Kassaarbete
Varuplock och påfyllning
Exponering av produkter och hålla butiken i ordning

Arbetstiderna kan variera och inkludera dag-, kvälls- och helgpass. Tidigare erfarenhet från butik, försäljning eller elektronik är meriterande men inget krav.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för teknik och människor
Är serviceinriktad, ansvarstagande och engagerad
Trivs i en försäljningsroll och gillar kundkontakt
Är flexibel och kan arbeta i ett högt tempo vid behov

Vi erbjuder
Ett utvecklande uppdrag hos en välrenommerad kund
Möjlighet att bygga erfarenhet inom elektronikförsäljning
Löpande stöd och uppföljning under uppdragets gång

Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: trollhattan@a95consulting.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Thorsfield AB (org.nr 559123-4579), https://www.a95consulting.se/
461 35  TROLLHÄTTAN

Arbetsplats
A 95 Consulting AB

Jobbnummer
9780288

