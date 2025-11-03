Butiksäljare sökes till kund - skapa bästa kundupplevelsen
2025-11-03
Serviceinriktad butiksäljare sökes till kund
Vi hjälper just nu en av våra kunder att hitta en butiksäljare som vill ge kunderna bästa möjliga upplevelse och bidra till en trivsam och inspirerande butiksmiljö.
Som butiksäljare kommer du att möta kunder, ge professionell service och se till att butiken alltid känns välkomnande. Du trivs i mötet med människor, är positiv och brinner för försäljning.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se
Hjälpa kunder och ge personlig service
Kassaarbete och hantering av betalningar
Påfyllning och skyltning av varor
Bidra till att butiken hålls ren och organiserad
Vi erbjuder:
Anställning hos kund via A 95 Consulting
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundserviceKvalifikationer
Serviceinriktad, ansvarstagande och positiv
Erfarenhet av butik eller försäljning är meriterande
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett enkelt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Butiksäljare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A 95 Consulting AB
