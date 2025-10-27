Butiksäljare sökes - skapa positiva kundupplevelser
Junglia AB / Butikssäljarjobb / Munkfors Visa alla butikssäljarjobb i Munkfors
2025-10-27
, Sunne
, Hagfors
, Forshaga
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Junglia AB i Munkfors
, Sunne
, Hagfors
, Forshaga
, Kil
eller i hela Sverige
Är du serviceinriktad, social och gillar att möta människor? Vi söker en butiksäljare till en av våra kunder där du får möjlighet att bidra till en inspirerande och välkomnande butiksmiljö.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Bemöta kunder och ge rådgivning om produkter
Kassaarbete och varupåfyllning
Hålla butiken organiserad och inbjudande
Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trevliga kollegor och positiv arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundserviceKvalifikationer
Serviceinriktad, ansvarstagande och noggrann
Erfarenhet från butik eller försäljning är meriterande
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se
Ämne: Butiksäljare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
684 30 MUNKFORS Jobbnummer
9575292