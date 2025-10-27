Butiksäljare sökes - skapa positiva kundupplevelser

Junglia AB / Butikssäljarjobb / Munkfors
2025-10-27


Är du serviceinriktad, social och gillar att möta människor? Vi söker en butiksäljare till en av våra kunder där du får möjlighet att bidra till en inspirerande och välkomnande butiksmiljö.

Publiceringsdatum
2025-10-27

Arbetsuppgifter
Bemöta kunder och ge rådgivning om produkter
Kassaarbete och varupåfyllning
Hålla butiken organiserad och inbjudande

Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trevliga kollegor och positiv arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundservice

Kvalifikationer
Serviceinriktad, ansvarstagande och noggrann
Erfarenhet från butik eller försäljning är meriterande
Goda kunskaper i svenska

Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se

Ämne: Butiksäljare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: jobb@junglia.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Junglia AB (org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
684 30  MUNKFORS

Jobbnummer
9575292

