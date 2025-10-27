Butiksäljare sökes - skapa fantastiska kundupplevelser
2025-10-27
, Fagersta
, Avesta
, Hedemora
, Smedjebacken
Vi hjälper just nu en av våra kunder att hitta en butiksäljare som vill bidra till en inspirerande butiksmiljö och ge kunderna bästa möjliga service.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Bemöta kunder och ge professionell rådgivning
Kassaarbete och påfyllning av varor
Hålla butiken organiserad och inbjudande
Vi erbjuder
Direkt anställning hos kunden
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundserviceKvalifikationer
Serviceinriktad, ansvarstagande och noggrann
Erfarenhet från butik eller försäljning är meriterande
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Vi använder oss av digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Butiksäljare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A 95 Consulting AB
https://junglia.com/
738 33 NORBERG
