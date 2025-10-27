Butiksäljare sökes - skapa fantastiska kundupplevelser

A 95 Consulting AB / Butikssäljarjobb / Norberg
2025-10-27


Vi hjälper just nu en av våra kunder att hitta en butiksäljare som vill bidra till en inspirerande butiksmiljö och ge kunderna bästa möjliga service.

Publiceringsdatum
2025-10-27

Arbetsuppgifter
Bemöta kunder och ge professionell rådgivning
Kassaarbete och påfyllning av varor
Hålla butiken organiserad och inbjudande

Vi erbjuder
Direkt anställning hos kunden
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundservice

Kvalifikationer
Serviceinriktad, ansvarstagande och noggrann
Erfarenhet från butik eller försäljning är meriterande
Goda kunskaper i svenska

Så här söker du
Vi använder oss av digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se

Ämne: Butiksäljare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: rekrytering@a95consulting.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A 95 Consulting AB (org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
738 33  NORBERG

Jobbnummer
9576152

