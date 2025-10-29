Butiksäljare sökes - skapa en positiv kundupplevelse
2025-10-29
Vi hjälper just nu en av våra kunder att hitta en butiksäljare som vill ge kunderna bästa möjliga service och bidra till en trivsam butiksmiljö.
Som butiksäljare ansvarar du för kundbemötande, försäljning och att hålla butiken organiserad och inbjudande. Du är serviceinriktad, noggrann och trivs med att arbeta i team.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se
Bemöta kunder och ge personlig service
Kassaarbete och påfyllning av varor
Hålla butiken organiserad och inbjudande
Vi erbjuder:
Anställning via A 95 Consulting, med uppdrag hos kund
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundserviceKvalifikationer
Serviceinriktad, ansvarstagande och noggrann
Erfarenhet från butik eller försäljning är meriterande
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Vi använder oss av digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och modernt sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Butiksäljare + Ditt namn
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Detta är ett heltidsjobb.
A 95 Consulting AB
245 34 STAFFANSTORP
