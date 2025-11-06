Butiksäljare sökes - skapa en inspirerande butiksmiljö
A 95 Consulting AB / Butikssäljarjobb / Ale Visa alla butikssäljarjobb i Ale
2025-11-06
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A 95 Consulting AB i Ale
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige
Vi hjälper just nu en av våra kunder att rekrytera en butiksäljare som vill ge kunderna bästa möjliga service och bidra till en inspirerande och trivsam butiksmiljö.
Som butiksäljare möter du kunder, ger rådgivning, hanterar kassa och ser till att butiken alltid är välorganiserad och inbjudande. Du trivs med kundkontakt och arbetar gärna tillsammans med kollegor för att uppnå gemensamma mål.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.sePubliceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Bemöta kunder och ge professionell service
Hantera kassa och betalningar
Påfyllning av varor och varuexponering
Bidra till en organiserad och inbjudande butik
Vi erbjuder:
Anställning hos kund via A 95 Consulting
Trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundserviceKvalifikationer
Serviceinriktad, noggrann och ansvarsfull
Erfarenhet från butik eller försäljning är meriterande
Svenska i tal och skrift
Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Butiksäljare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A 95 Consulting AB
(org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
463 72 LÖDÖSE Jobbnummer
9591780