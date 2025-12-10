Butiks- och lagermedarbetare till Knapes i Kungsbacka
Då kan detta vara en perfekt möjlighet för dig. Knapes söker nu förstärkning till lager och butik i Kungsbacka, med start i januari.
Din framtida arbetsgivare
Knapes Sverige AB är ett familjeägt företag med rötter i 1980-talet och en stark position inom mark och VA. Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter för infrastruktur såsom dricksvatten, avlopp, el, fiber och dränering, till allt från mindre villaprojekt till stora entreprenader. Vi har idag butiker i Kungsbacka och Göteborg, och ett nära och långsiktigt samarbete med våra kunder i hela Västsverige.
Sedan 2023 är vi en del av den finska koncernen Meltex, som tillverkar delar av produktsortimentet och bidrar med resurser för fortsatt expansion. Trots att Knapes växer är det familjära drivet, den jordnära kulturen och stoltheten över hantverket fortfarande hjärtat i vår verksamhet.
Vad erbjuder rollen?
I rollen som medarbetare i lager och butik blir du en viktig del av det dagliga arbetet på anläggningen i Kungsbacka. Du arbetar operativt med både lagerhantering och kundservice, i nära samarbete med dina kollegor. Fokus ligger på att ge kunderna ett smidigt och professionellt bemötande samt att se till att flödet på lagret fungerar effektivt.
Rollen är hands-on och varierad, med arbete både ute och inne - från att lossa/lasta lastbilar till lagerarbete och kundmöten i butik.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Plock och pack av material till kundorder
• Ta emot, kontrollera och lägga in leveranser
• Hjälpa kunder i butik och vid utlämning
• Bidra till god ordning och struktur i lager och butik
• Truckkörning och enklare lageradministration
• Vid behov utkörning av material med företagets lätta lastbil
Din ordinarie arbetsplats är i Kungsbacka men en eller ett par dagar i månaden arbetar du utifrån vårt Göteborgskontor.
Vem är du?
Vi söker dig som tycker om att arbeta praktiskt och som trivs med kundkontakt. Kanske har du tidigare jobbat inom lager, byggvaruhandel, grossistverksamhet eller liknande - men det viktigaste är din inställning och vilja att bidra.
Som person är du serviceinriktad, hjälpsam och noggrann. Du gillar struktur, tar ansvar för dina uppgifter och bidrar till en positiv stämning i teamet. Du är inte rädd för att ta i när det behövs och uppskattar ett arbete där dagarna kan se olika ut.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från lager, butik eller liknande miljö
B-körkort
Truckkort (eller truckvana)
Produktkunskap inom bygg, mark eller VA är meriterande men inget krav.
Är detta din perfekta match?
Här erbjuds du ett stabilt och långsiktigt jobb i ett företag med stark sammanhållning och jordnära kultur. Du blir en del av ett team där alla hjälps åt och där din insats verkligen gör skillnad i vardagen, både för kollegor och kunder.
Behovet finns med start strax efter julhelgerna, vilket gör detta till en utmärkt möjlighet för dig som söker nästa steg inom kort.
Varmt välkommen till Knapes, där engagemang och kunskap står i centrum
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Vänta inte med din ansökan, urval och intervjuer sker löpande.
Sista ansökningsdag är 28 december 2025. För frågor om tjänsten kontakta gärna Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos Knapes i Kungsbacka.
