Butiks- och lagermedarbetare hos SGD
2025-08-14
Nu tar vi vår butik till nästa nivå! Är du morgonpigg, glad, social och ansvarstagande? Vill du arbeta i en roll som kombinerar kundservice, problemlösning och försäljning? Är du den som gör det där lilla extra för kunden? Då kan du vara den vi söker till vår butik!
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan!
SGD's breda kunderbjudande förenklar professionella hantverkares tillgång till ett omfattande utbud av produkter direkt riktade mot eller relaterade till hantverkstjänster inom golv, vägg, bygg och plattsättning. Hos oss hittar professionella hantverkare ytbehandlingsprodukter, vinylgolv, linoleumgolv, trägolv, laminatgolv, keramik, textilgolv, verktyg och maskiner - allt för att kunna utföra sitt dagliga arbete.
Lokalt sortiment, hög servicenivå, stark lokal närvaro och snabba leveranser är något vi är stolta över. Hos oss blir du snabbt en i gänget och följer med på vår utvecklingsresa. Enheten i Uppsala är en del av ett nätverk på 15 enheter över hela landet från Luleå norr till Malmö i söder.
Vi gör det enklare att vara proffs helt enkelt! Arbetsuppgifter
• I rollen är du tillsammans med kollegorna ansiktet utåt och gemensamt har ni stort ansvar för den dagliga driften.
• Du har daglig kontakt med våra kunder i butik och över telefon.
• Se till att butiken hålls i ett gott skick som driver försäljning.
• Bemöta kund i butik med god service och support på produktfrågor.
• Uppackning och påfyllnad av butik.
• Stötta upp i lagerarbetet vid behov.
Vi erbjuder en roll som innefattar såväl butiksarbete och försäljning men även vara behjälplig i lagerarbetet där det ingår att exempelvis kapa mattor, packa ordrar och köra truck. Vi är ett litet gäng så det krävs att du är flexibel och prestigelös och kan hugga i där det behövs.
PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi arbetar uteslutande mot yrkesfolk inom kategori golvhantverkare vilket innebär att du på daglig basis kommer arbeta för att ge bästa möjliga service till våra kunniga kunder. Så erfarenhet från golvbranschen är absolut meriterande. Kundens bästa är A & O därav förväntar vi oss att du är en pålitlig och driven person. För att trivas med tjänsten är det viktigt att du är självgående och initiativrik och är trygg med att arbeta i ett skiftande tempo. Du ser vad som behöver göras även när det är lite lugnare tillfällen.
Du är social och servicefokuserad, lyhörd med kundens bästa i blicken.Vi kommer ställa höga krav på initiativtagande och att du går in med stort engagemang i det du gör. Vidare är du strukturerad, ordningsam och nyfiken på att lära dig nya saker.
För oss är personligheten otroligt viktig och tjänsten som butikssäljare hos oss passar dig som är driven, pålitlig och lojal. Du ställer upp för dina arbetskamrater och är inte rädd för att ta tag i saker. Som person är du glad, pigg och positiv och har inget emot tidiga morgnar.
KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• Relevant arbetslivserfarenhet inom butik och försäljning
• B-körkort
• Truckkort
• Goda IT-kunskaper
• Förmåga att obehindrat uttrycka dig på svenska och engelska i tal/skrift
Vi ser det som meriterande om du även har erfarenhet av försäljning i yrkesbutik samt kunskap inom golv och byggkemi.
VI ERBJUDER
En tjänst hos ett starkt växande grossistföretag inom golvbranschen i Sverige. Golvgrossisten Uppsala är en del av SGD, etablerat i hela Sverige - som erbjuder ett komplett sortiment av golvlösningar och tillbehör för yrkeshantverkare.
Bli en del av team SGD där vi arbetar utifrån våra värdeord Skärpta, Genuina och Drivna.
Start: omgående, efter överenskommelse.
Omfattning: Heltid vardagar enligt schema.
Plats: Uppsala.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Vi har kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 31 augusti, men urval sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan dess.
HAR DU FRÅGOR?
Kontakta Sandra Hagman
Butikschef Uppsala
0702-36 25 67
Varmt välkommen till oss!
