Bussmekaniker till Thells Verkstad i Staffanstorp
Thells Verkstad AB / Maskinreparatörsjobb / Staffanstorp Visa alla maskinreparatörsjobb i Staffanstorp
2026-01-27
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Thells Verkstad AB i Staffanstorp
Om jobbet
Är du en engagerad och kunnig fordonstekniker som vill arbeta med tunga fordon och samtidigt utvecklas i din yrkesroll? Vi söker nu en bussmekaniker som vill bli en del av vårt professionella team och bidra till att våra bussar alltid håller högsta standard när det gäller kvalitet, säkerhet och drift. Hos oss får du chansen att kombinera ditt tekniska intresse med praktiskt arbete i en miljö där varje dag bjuder på nya utmaningar.
Som en viktig del av teamet är du med och säkerställer att våra kunder får trygga och pålitliga transporter, samtidigt som du får möjlighet att växa tillsammans med erfarna kollegor i en modern och välutrustad verkstad.
Hos oss får du en omväxlande roll där du ansvarar för arbete med:
• Felsökning och reparation av bussar.
• Service och underhåll
• Hantering av både mekaniska och elektriska system (erfarenhet av el är meriterande).
• Säkerställa att fordonen uppfyller högt ställda kvalitets- och säkerhetskrav.
• Samarbete med kollegor för att skapa ett smidigt och effektivt arbetsflöde. Publiceringsdatum2026-01-27Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad fordonstekniker och som trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Erfarenhet som bussmekaniker är meriterande, men har du arbetat med personbilar och har ett starkt intresse för att utvecklas inom tunga fordon är du också varmt välkommen att söka. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling och möjlighet att växa i rollen.
För att lyckas i tjänsten behöver du ha goda kunskaper i svenska eller engelska, både i tal och skrift, samt inneha B-körkort.
Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av diagnossystem, kunskaper inom elektriska system eller elarbete, samt innehar C- eller D-körkort.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete i ett engagerat team där du får möjlighet till vidareutbildning och utveckling. Här blir du en del av en arbetsplats som värdesätter kvalitet, säkerhet och trivsel.
Är du redo att bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen till Thells verkstad- tillsammans håller vi fordonen rullande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: ivan@verxstad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thells Verkstad AB
(org.nr 559390-1993)
Önsvala Allé 3 (visa karta
)
245 43 STAFFANSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ivan Matosevic ivan@verxstad.se 0738783878 Jobbnummer
9706914