Bussmekaniker till Sälen Buss - fantastisk möjlighet att kombinera frilu...
2025-12-22
Just nu söker vi en engagerad och säkerhetsmedveten bussmekaniker till Sälen Buss i Malung (Sälen)! Här får du arbeta med allt från service och reparationer till kvalificerad felsökning och diagnoser - både självständigt och i team. Direktanställning hos Sälen Buss Möjlighet till hjälp med boende i Malung Meriterande med erfarenhet av tunga fordon, högvoltsbussar eller C/D-körkort Vill du bli en del av ett företag som värnar både sina medarbetare och hållbarhet? Skicka in din ansökan redan idag - tjänsten kan tillsättas snabbt!
Detta är en direktrekrytering och du blir anställd direkt hos Sälen Buss.
Om tjänsten Som mekaniker hos arbetar du med allt från service till kvalificerad felsökning, diagnostisering samt reparationer. Du planerar ditt arbete ihop med verkstadschef samt vår driftavdelning. Du kommer både jobba enskilt samt i grupp. Tjänsten är placerad i Malung. Krav * Alternativ 1. Du har fordonsteknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Gärna inom tunga fordon.
• Alternativ 2. Du har fordonsteknisk utbildning och dokumenterat god kunskap inom arbete som bilmekaniker/transportbilsmekaniker.
• Kan arbeta självständigt och i grupp.
• Har god datorvana.
• Innehar B-körkort (manuell). Meriterande * C och/eller D-körkort. * Erfarenhet från högvoltsbussar. * AC-Certifikat * Kunskap eller kännedom diagnos och felsökning eller annan spetskompetens.
Din profil Vi söker dig med stort intresse för fordon och mekanik. Vi ser gärna att du har tidigare arbetslivserfarenhet och goda referenser. Vidare ser vi att du en en bra lagspelare som bidrar med din kompetens till gruppen samt att du har förmågan att arbeta självständigt när så krävs. Om du bor utanför Malung finns Sälen Buss till hands och hjälper till med att hitta boende, du står för alla kostnader själv. Ansökan Vid frågor om tjänsten kontakta Johanna på 0738558647 eller via mail: johanna.aslan@fordonsakademin.se
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag som är 1/12. Skicka därför in din ansökan redan idag.
Om Sälen Buss Sälen Buss AB är ett familjeföretag som är verksamma i Sälen, Malung och Mora. Vi bedriver både beställningstrafik och linjetrafik med cirka 40 bussar och har även cirka 12 taxibilar. Idag är det ungefär 70 medarbetare på företaget. Sälen buss har funnits i Sälenfjällen sedan 1999. Vi startade då med turistbusstrafik och taxi. År 2013 utökades verksamheten med liftbussar och nattbusstrafik under skidsäsongen. Samtidigt började vi också köra konferensresor till och från Sälenfjällen. Sedan 1/7 2014 kör vi också all linjetrafik och skolskjutsar i Malung-Sälens kommun. Vi kör alla våra fordon med fossilfri diesel tillverkad av 100% förnybara råvaror! Våra bussar är stationerade i Sälen, Fiskarheden och Malung där även vår verkstad och administration finns Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/ Arbetsplats
Fordonsakademin Kontakt
Johanna Aslan johanna.aslan@fordonsakademin.se 0738558647 Jobbnummer
9659671