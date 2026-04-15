Bussmekaniker med "motorhjärta" och förmåga att tolka mystiska knackningar
2026-04-15
Är du trött på att skruva på små personbilar där man måste ha fingrar som en kirurg?
Har du tröttnat på att kunder frågar "vad är det som låter?" när du tydligt hör att det är en utsliten torkarbladsmotor?
Då är det dags att byta upp dig. Till VRs verkstad på Ekerö söker vi nu en mekaniker som vill arbeta med riktiga maskiner. Stora maskiner. Bussar.
Vad vi erbjuder:
Stora maskiner: Du kommer arbeta med fordon som är längre än din lägenhet
Ingen dag är den andra lik: Ena dagen byter du bromsar, andra dagen kliar du dig i huvudet över varför bussen vägrar öppna framdörren när det är minusgrader
Kaffe och glad stämning: Vi har den obligatoriska riktiga kaffebryggaren
Utmaningar: Att hitta ett elfel som beskrivits som "den låter konstigt ibland"
Vad vi söker dig som:
Har erfarenhet av tunga fordon (eller är redo att möta din skapelse)
Är duktig på felsökning och kan använda diagnosverktyg utan att bli arg
Har en "det löser vi"-attityd och förstår att en buss som står stilla är en buss som inte tjänar pengar
Är inte rädd för att bli skitig om händernaPubliceringsdatum2026-04-15Arbetsuppgifter
Proaktivt underhåll
Akuta reparationer
Att vara hjälten som gör att morgontrafiken rullar
Låter detta som din nästa station?
Då vår urvalsprocess sker löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt men senast 2026-05-15. Du ansöker genom att klicka på länken nedan. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta Underhållschef Emil Johansson, emil.johansson@vrsverige.com
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi upphandlad busstrafik och upphandlad och kommersiell tågtrafik på nationella tågnätet. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största aktörerna inom kollektivtrafik i Norden. Vårt mål är att öka vår konkurrensförmåga genom att jobba med utveckling och innovationer samt förbättrad operativ kvalitet. Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.
VR, Valtion Rautatiet, är det statliga järnvägsbolaget i Finland.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VR Sverige AB
(org.nr 556351-9437) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vr Sverige Ab, Depå Ekerö
9857212