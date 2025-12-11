Bussförare till Stockholm-Arlanda Airport
Swedavia AB / Lokförarjobb / Sigtuna Visa alla lokförarjobb i Sigtuna
2025-12-11
Vi på Swedavia Bussavdelning söker nu flera Busschaufförer för både deltids- och timanställning. Vi söker dig med utpräglad servicekänsla som vill vara med och påverka resenärsupplevelsen positivt!
Vad innebär rollen?
Som bussförare på Swedavia utför du busstransporter för passagerare, besättningar, personal och kunder. Till en början innebär arbetet att transportera resenärer och personal mellan våra parkeringar och terminaler på det område vi kallar Landside. På sikt kommer du även att transportera resenärer mellan terminaler och flygplan som inte är terminalnära parkerade, på det område vi kallar Airside.
På parkeringarna kör vi efter en tidtabell som möjliggör en lugn och trygg körstil. Du blir en viktig del av vårt fortsatta arbete med kundnöjdhet och du är en serviceambassadör åt flygplatsen och dess kunder.
Du förmedlar en hög servicenivå och erbjuder våra kunder en lugn och säker bussresa. I arbetet ingår förutom körning även bussvård som tankning, tvättning och städning av bussarna. Arbetet innebär treskifttjänstgöring då bussarna är i drift dygnet runt veckans alla dagar.
Vem är du?
Vi söker dig om har:
Minst två års erfarenhet som bussförare
D-körkort
YKB-utbildning för persontransport
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Goda kunskaper i engelska, alternativt något annat språk
Som person tror vi att du trivs med personliga möten, har en positiv attityd och ett flexibelt förhållningssätt. Du agerar affärsmässigt, kundorienterat och ansvarstagande vilket även speglas i din körstil.
Vad erbjuder vi?
I denna tjänst får du en stor möjlighet att påverka våra resenärers upplevelse av flygplatsen och sin resa. Tjänsten innebär att du i din roll bidrar till att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Vi erbjuder en arbetsplats i en unik miljö med flygpuls och atmosfär.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sara Lindén, sara.linden@swedavia.se
.
Sista ansökningsdag är den 28 december men urval sker löpande och annonsen kan komma att stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag! Vi kommer att genomföra digitala intervjuer för denna tjänst mellan vecka 2-5.
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Ersättning
