Bussförare till Hisingen - Heltid endast delade tjänster och 70%
Keolis Sverige AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-06-09
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Till Keolis på Hisingen söker vi nu bussförare, heltid och 70%-tjänster.
Som förare hos Keolis får du ett roligt och omväxlande arbete där du varje dag möter människor och bidrar till en trygg och säker resa för våra resenärer. Vi söker dig som trivs med service, ansvar och ett arbete där ingen dag är den andra lik. På Keolis tror vi att engagerade och kompetenta medarbetare gör kollektivtrafiken bättre något som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vill du vara med och göra skillnad? Då är du varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som bussförare i linjetrafik hos Keolis kör du alla typer av bussar och linjer inom området. Trafiken går dygnet runt alla dagar i veckan, vilket innebär varierande arbetstider. Våra heltidstjänster innebär arbete med delade pass. Det är därför viktigt att du är bekväm med att arbeta både morgon och kvällspass samma dag.
För dig som söker en 70%-tjänst erbjuder vi ett upplägg med fler lediga dagar mellan arbetsperioderna.
Det här behöver du ha
D-körkort
Svenskt - YKB
Goda kunskaper i svenska
Erfarenhet från serviceyrke är meriterande.
Det här får du av oss
Som bussförare på Keolis får du en gedigen introduktionsutbildning som leds av våra erfarna instruktörer. På depån finns din teamchef som stöttar dig i vardagen och vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö där säkerhet, respekt och mångfald står i fokus.
Vi erbjuder även:
Friskvårdsbidrag
Goda utvecklingsmöjligheter inom Keolis
Lön enligt kollektivavtal
Urval sker löpande och tjänster kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
mailto:savanna.aljaderi@keolis.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Keolis Sverige AB
(org.nr 556473-5057), https://www.keolis.se/
417 05 HISINGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Keolis Jobbnummer
9955013