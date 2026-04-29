Bussförare till ersättningstrafik och beställningstrafik - Keolis Göteborg
2026-04-29
Vill du ha ett omväxlande arbete där du både kör linjetrafik, ersättningstrafik och beställningstrafik vid behov? Då kan du vara den vi söker till vår busspool i Göteborg.
Om uppdraget
Som behovsförare kommer du att köra linjetrafik vid behov. Du kommer även att ingå i busspoolen, vilket innebär att du vid behov kan köra ersättningstrafik (spårvagnsersättning) samt beställningstrafik från olika depåer i Göteborg, främst Hisingen, Partille och Mölndal. Uppdraget innebär en varierad arbetsvardag där flexibilitet är en förutsättning. Vi erbjuder utbildning för att du ska känna dig trygg i ditt uppdrag samt extra ersättning vid vissa uppdrag.Publiceringsdatum2026-04-29Profil
För att trivas i rollen ser vi att du:
Har svenskt D-körkort och giltigt YKB
Har god lokalkännedom i Göteborg eller är villig att lära dig
Är flexibel och trivs med ett varierande arbetsschema
Är serviceinriktad och professionell i ditt bemötande
Svenska i tal och skrift.Anställningsvillkor
Tjänsten är en behovsanställning, men vi kan även erbjuda en särskild visstidsanställning/vikariat på heltid under perioden 8 juni till 13 september, vilket innebär att du arbetar kontinuerligt under hela sommarperioden.
Övrig information om tjänsten
Start början av juni
Lön enligt kollektivavtal
Så här söker du
Är det här något för dig är du varmt välkommen att registrera din ansökan. Vi använder oss av körtester i urvalsprocessen för att säkerställa att vi får rätt person på rätt plats. Tjänsterna kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut då vi gör löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Keolis Sverige AB
417 05 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
