Bussförare på heltid, vi erbjuder gratis YKB och lugna vägar i Nacka Värmdö
Nobina Sverige AB / Lokförärjobb / Nacka
2026-01-15
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafik. Varje dag ser vi till att över en miljon människor kommer till jobb, skola och andra viktiga destinationer genom att leverera kollektivtrafik på uppdrag av samhället. Vår verksamhet bidrar till ökad rörlighet, minskad miljöbelastning och lägre samhällskostnader. Läs mer på www.nobina.se
Nu söker vi dig som har D-körkort och vill ha ett roligt, tryggt och flexibelt jobb inom kollektivtrafiken i Nacka-Värmdö. Hos oss får du köra nya bussar och dubbeldäckare i vackra och relativt lugna miljöer - och saknar du giltigt YKB eller behöver förnya det? Då står vi för hela kostnaden.
Detta söker vi hos dig
Som bussförare hos Nobina har du ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Du möter våra resenärer med servicekänsla, lugn och professionalism - även i stressiga situationer. Du kör säkert, miljövänligt och är en trygg del av människors vardag.
Vårt arbetssätt präglas av vår vision "Alla vill resa med oss" och vår affärsidé "Vi förenklar kundens vardagsresor". Därför söker vi dig som:
Kan arbeta oregelbundna tider
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har körkort för manuell växellåda
Har D-körkort och förarkort
Har giltigt YKB - eller vill få ditt YKB genom oss
Om ditt YKB har gått ut, eller om du saknar giltigt YKB, erbjuder vi kostnadsfri YKB-fortbildning (35 timmar) i samband med anställning.
Vi erbjuder
Hos Nobina blir du en del av ett stabilt och långsiktigt företag som satsar på sina medarbetare. Du får en gedigen introduktion och möjlighet att utvecklas vidare i din yrkesroll. Hos oss får du bland annat:
Heltidsanställning med goda möjligheter till tillsvidareanställning
Gratis YKB-fortbildning när du väljer anställning hos oss
Nya bussar och möjlighet att köra dubbeldäckare
En trygg arbetsplats med kollektivavtal
Mycket goda karriär- och utvecklingsmöjligheter
Förmånliga rabatter på aktiviteter för dig och din familj
Trevliga kollegor och engagerade chefer
Om tjänsten och ansökan
Tjänsten är på heltid. Anställningen inleds med provanställning, med goda chanser till tillsvidareanställning.
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs digitala tester som skickas via e-post. För att gå vidare i processen krävs godkänt resultat i samtliga tester. Inför anställning genomförs även hälsoundersökning samt kontroll av belastningsregister.
Varför Nobina?På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig värdefull. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation.
Välkommen med din ansökan - och låt oss investera i din framtid som bussförare. Ersättning
