Bussförare Nobina Rekryteringsutbildning 5 Jobb

2026-01-07
Vill du ha ett av Sjuhärads viktigaste jobb? Sök till vår rekryteringsutbildning bussförare.
Som bussförare har du ett mycket viktigt, ansvarfullt och flexibelt arbete. Du förflyttar massor med människor dagligen till arbete, skola eller kanske till en kär vän. På så sätt bidrar du till att förflytta samhället varje dag. Våra resenärer ska känna sig välkomna, trygga, informerade och kunna lita på att de reser hållbart med dig som förare. Som kollega är du respektfull, bryr dig om andra och tar ansvar för ditt uppdrag och bidrar på så sätt till en god arbetsmiljö.
Vi startar vår nästa rekryteringsutbildning februari 2026 och den pågår under cirka 17 veckor. Utbildningen genomförs i samverkan med Arbetsförmedlingen och Arcus i Göteborg. Efter avslutad utbildning kan du arbeta på någon av våra depåer i Sjuhärad.
Krav för att ansöka till rekryteringsutbildningen
• Du ska vara minst 24 år gammal och har B körkort.
• Du är inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande.
• Behärskar svenska i tal och skrift.
Som en del i rekryteringsprocessen genomförs digitala tester. Testerna skickas till dig per e-post. För att gå vidare i processen så måste du få ett godkänt resultat. Det tas alltid ett utdrag ur belastningsregistret och ett alkohol- och drogtest genomförs.
Detta erbjuder vi dig
Efter avslutad förarutbildning får du en heltidsanställning och en gedigen förarintroduktion på Nobina, samt löpande kompetensutveckling.
Nobina är ett mångfaldens företag. Vi tror på mångfald och att det berikar personer, grupper och oss som företag. Vi arbetar aktivt med att främja mångfald och att ta tillvara kompetens hos alla medarbetare. Vi välkomnar olikheter och ser gärna kvinnliga sökanden.
Frågor
Farzad Golkar Rekrytering
Farzad Golkar Rekrytering

Mail: farzad.golkar@nobina.se
Observera att under ansökningsperioden är det många som kontaktar oss och att det därför kan ta lite längre tid innan du får svar från oss.
Urval sker löpande och utbildningsplatserna är attraktiva, vänta därför inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
