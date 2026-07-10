Bussförare Keolis Stockholm City Hösten 2026 - Frihamnen och Tomteboda
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2026-07-10
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Till Keolis i Stockholm söker vi bussförare till våra depåer Frihamnen och Tomteboda. Tjänsterna avser heltid och deltid beroende på depå med start under hösten 2026.
Som förare hos Keolis får du ett roligt och omväxlande jobb. Du tycker om att möta människor och ge service. Med dig bakom ratten känner sig våra resenärer trygga och välkomna.
På Keolis ser vi att ansvarstagande och kompetenta medarbetare gör kollektivtrafiken bättre, något som i sin tur gör att fler resenärer väljer bussen framför egen bil. Det är vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle.
Vi är en arbetsplats som präglas av hög säkerhet, mångfald, ansvar och respekt för varandra.
Är det här något för dig är du varmt välkommen att skicka in din ansökan via hemsidan.Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Som förare i linjetrafik hos Keolis får du ett flexibelt arbete. Du får köra alla linjer i området och alla typer av bussar.
Trafiken går dygnet runt alla dagar, så dina arbetstider kommer att variera. Det är därför av stor vikt att du är flexibel och kan arbeta enligt alla arbetstider.
Vi ser gärna att du bor i närheten av depån, eftersom du ibland börjar tidigt eller slutar sent.
Våra anställningsformer för denna annons:
Frihamnen: Heltidsanställning - Arbete på heltid 100%, varierande tider, helgarbete förekommer.
Tomteboda: Heltidsanställning - 100%, varierande arbetstider, helgarbete förekommer
Deltidsanställning - 70%, varierande arbetstider, helgarbete förekommer eller
Deltidsanställning - 20% arbete varannan helg.
För att vara aktuell för rollen måste du:
Ha ett svenskt D-körkort
Ha giltigt YKB
Har god lokalkännedom i Stockholmsområdet
Ha god förståelse av svenska i tal och skrift
Vara flexibel och trivas med ett varierande arbetsschema
Vara serviceinriktad och professionell i ditt bemötande
Det här får du av oss
Anställningsstart under september och oktober 2026
Som bussförare på Keolis får du en gedigen introduktionsutbildning som leds av våra erfarna instruktörer. Utbildningen sker dagtid under de två första veckorna och består av både praktik och teori. Utbildningen är på heltid och gär avlönad med ett krav på 100 % närvaro.
På depån finns din teamchef som stöttar dig i din vardag som bussförare.
Vi är en arbetsplats som präglas av hög säkerhet, mångfald, ansvar och respekt för varandra.
Inom Keolis finns goda utvecklingsmöjligheter.
Så här söker du
Är det här något för dig är du varmt välkommen att registrera din ansökan redan idag.
Vi använder oss av gruppintervjuer, ett kort språktest i svenska och körtester i urvalsprocessen för att säkerställa att vi får rätt person på rätt plats.
Pga. sommarledigheter kommer återkoppling på din ansökan att ske tidigast i mitten av augusti och under hela hösten.
Om du har frågor mejla ansvarig rekryterare mailto:angela.jansson@keolis.se
Vänligen skicka INTE ansökan/CV via mejl - dessa kommer inte att hanteras, ansök endast via vår hemsida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Keolis Sverige AB
(org.nr 556473-5057), https://www.keolis.se/
104 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Keolis Jobbnummer
9999548