Buss & Lastbilsmekaniker - Ansökan (Hela Sverige)
Vill du arbeta med bussar och tunga fordon och ta nästa steg i din karriär inom fordonsbranschen? Vi söker engagerade och kunniga buss- och lastbilsmekaniker till verkstäder över hela Sverige. Via oss på Fordonsakademin får du möjligheten att arbeta i en modern miljö där kvalitet, säkerhet och utveckling alltid står i fokus.
Arbetsuppgifter för Buss- och Lastbilsmekaniker
Utföra felsökning, service och reparationer av bussar och lastbilar enligt tillverkarens anvisningar
Diagnostisera och åtgärda el- samt mekaniska fel på fordonens motor, växellåda och övriga system
Arbeta med servicearbeten och underhåll på både äldre och nyare fordon
Dokumentera och administrera utförda åtgärder i företagets system
Samarbeta med kollegor och bidra till verkstadens och teamets utveckling
Kvalifikationer och erfarenhet
Erfarenhet som fordonstekniker, mekaniker eller liknande tjänster med inriktning mot tunga fordon
B-körkort samt svenska eller engelska i tal och skrift
Utbildning inom fordons- eller transportteknik är meriterande
Erfarenhet av felsökning på moderna fordonssystem är ett extra plus
Personliga egenskaper vi uppskattar
Du har ett intresse för fordon, teknik och problemlösning
Noggrannhet, ansvarstagande och en vilja att lära dig mer
Trivs med att samarbeta och bidra till ett positivt arbetsklimat
Flexibel och lösningsorienterad i vardagen
Du bemöter både kunder och kollegor med professionalitet och respekt
Anställningsform och arbetstider
Heltidstjänst med tillsvidareanställning eller enligt överenskommelse
Dag- och skiftarbete på vardagar hos auktoriserade verkstäder i Sverige
Möjlighet till kompetensutveckling och utbildning via Fordonsakademin
Bemanningsuppdrag eller direktrekrytering - vi informerar dig om vad som gäller för aktuell tjänst
Ansökan och kontakt
Har du frågor om jobbet som buss- och lastbilsmekaniker eller vill veta mer om våra lediga tjänster? Välkommen att kontakta oss för mer information. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Om Fordonsakademin - Din partner inom fordonsbranschen
Fordonsakademin är specialister på kompetensförsörjning för hela fordonsbranschen i Sverige. Vi grundades av experter inom verkstad och rekrytering och är en del av Arenakoncernen. Vår ambition är att matcha rätt person med rätt arbetsplats genom rekrytering, bemanning och branschspecifika utbildningar. Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas i din roll och bli en del av ett engagerat och kompetent team. Vi tror på varje individs förmåga och att framtiden formas av medarbetare som får möjlighet att växa inom sitt yrkesområde.
Våra värderingar och arbetskultur
Hos Fordonsakademin arbetar vi inkluderande, engagerat och professionellt. Vi brinner för att matcha rätt medarbetare med rätt arbetsplats och vill se dig lyckas och trivas hos oss. Tillsammans lyfter vi fordonsbranschens framtid! Så ansöker du
