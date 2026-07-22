Buss & Lastbilsmekaniker - Ansökan (Hela Sverige)

Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Nyköping
2026-07-22


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Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Nyköping, Oxelösund, Gnesta, Norrköping, Katrineholm eller i hela Sverige

Vill du arbeta med bussar och tunga fordon och ta nästa steg i din karriär inom fordonsbranschen? Vi söker engagerade och kunniga buss- och lastbilsmekaniker till verkstäder över hela Sverige. Via oss på Fordonsakademin får du möjligheten att arbeta i en modern miljö där kvalitet, säkerhet och utveckling alltid står i fokus.
Arbetsuppgifter för Buss- och Lastbilsmekaniker

Utföra felsökning, service och reparationer av bussar och lastbilar enligt tillverkarens anvisningar

Diagnostisera och åtgärda el- samt mekaniska fel på fordonens motor, växellåda och övriga system

Arbeta med servicearbeten och underhåll på både äldre och nyare fordon

Dokumentera och administrera utförda åtgärder i företagets system

Samarbeta med kollegor och bidra till verkstadens och teamets utveckling


Kvalifikationer och erfarenhet

Erfarenhet som fordonstekniker, mekaniker eller liknande tjänster med inriktning mot tunga fordon

B-körkort samt svenska eller engelska i tal och skrift

Utbildning inom fordons- eller transportteknik är meriterande

Erfarenhet av felsökning på moderna fordonssystem är ett extra plus


Personliga egenskaper vi uppskattar

Du har ett intresse för fordon, teknik och problemlösning

Noggrannhet, ansvarstagande och en vilja att lära dig mer

Trivs med att samarbeta och bidra till ett positivt arbetsklimat

Flexibel och lösningsorienterad i vardagen

Du bemöter både kunder och kollegor med professionalitet och respekt


Anställningsform och arbetstider

Heltidstjänst med tillsvidareanställning eller enligt överenskommelse

Dag- och skiftarbete på vardagar hos auktoriserade verkstäder i Sverige

Möjlighet till kompetensutveckling och utbildning via Fordonsakademin

Bemanningsuppdrag eller direktrekrytering – vi informerar dig om vad som gäller för aktuell tjänst


Ansökan och kontakt
Har du frågor om jobbet som buss- och lastbilsmekaniker eller vill veta mer om våra lediga tjänster? Välkommen att kontakta oss för mer information. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Om Fordonsakademin – Din partner inom fordonsbranschen
Fordonsakademin är specialister på kompetensförsörjning för hela fordonsbranschen i Sverige. Vi grundades av experter inom verkstad och rekrytering och är en del av Arenakoncernen. Vår ambition är att matcha rätt person med rätt arbetsplats genom rekrytering, bemanning och branschspecifika utbildningar. Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas i din roll och bli en del av ett engagerat och kompetent team. Vi tror på varje individs förmåga och att framtiden formas av medarbetare som får möjlighet att växa inom sitt yrkesområde.
Våra värderingar och arbetskultur
Hos Fordonsakademin arbetar vi inkluderande, engagerat och professionellt. Vi brinner för att matcha rätt medarbetare med rätt arbetsplats och vill se dig lyckas och trivas hos oss. Tillsammans lyfter vi fordonsbranschens framtid!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6367459-2111964".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fordonsakademin Sverige AB (org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Nyköping Centralstation (visa karta)
611 30  NYKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Fordonsakademin

Jobbnummer
10009390

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