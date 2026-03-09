Business Marketing & Project Intern 2026 - Praktikplats hos PeopleProvide
2026-03-09
Är du strukturerad, nyfiken och kreativ, med ett intresse för marknadsföring, projektledning och affärsutveckling? Då är det här praktikplatsen för dig!
Vi söker dig som vill växa i rollen som Business Marketing & Project Intern och som vill få praktisk erfarenhet av hur marknadsföring, digital strategi och affärsutveckling samverkar i en modern konsultverksamhet.
Vi söker nu dig som letar praktikplats våren eller sommaren 2026, varmt välkommen med din ansökan!
Om rollen
Som praktikant hos oss på PeopleProvide får du arbeta nära både vår VD och marknads-säljteam. Du kommer att få en inblick i hela verksamheten, från strategisk planering till praktiskt genomförande och får möjlighet att driva egna projekt inom exempelvis nyetablering, kampanjarbete och digital kommunikationsutveckling.
Du kan även blir involverad i att ta fram underlag till lednings- och styrelsemöten samt kommunikationsmaterial.
Du rapporterar till VD men leds även operativt genom tätt samarbete med vårt sälj/marknadsteam.
Exempel på arbetsuppgifter
Planera och genomföra digitala kampanjer från ax till limpa via vårt CRM (Upsales): e-post, webbsida, sms och sociala medier samt TM
Assistera bistå med att skapa optimera annonser i Meta, Snap och Google, både organiskt och köpt
Arbete kontinuerligt med vår hemsida, uppdateringar och förbättringar
Vara en del av vårt sälj/marknadsteam och hantera kunddialoger via mejl, telefon, event eller webinar
Genomföra research för marknad, affärsutveckling och kommande kampanjer
Utföra visst SEO-arbete kopplat till kampanjer
Kommunicera med både interna och externa intressenter
Linkedin , kommunikation och kanal
Vi söker dig som
Har ett stort intresse för marknadsföring, kommunikation och affärsutveckling
Vill arbeta mer projektorienterat och gillar att driva saker framåt och har som mål att senare kunna Samordna och följa upp projektaktiviteter samt rapportera resultat
Är strukturerad, ansvarstagande och är en hejare på att både samarbete och även erfarenhet av att leda.
Är nyfiken på AI och framtidens digitala marknadsföringskanaler
Vill bli bättre på att skriva stark, säljande och målgruppsanpassad kommunikation på svenska där din kreativa ådra nyttjas
Läser gärna DI till frukost och vill förstå hur affärer och kommunikation hänger ihop
Meriterande om du även har erfarenhet av
Försäljning och kunddialog samt ett öppet prestigelöst sinne med målfokus
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en utvecklande och praktisk praktikplats där du får ta ansvar, påverka och vara med på en spännande tillväxtresa. Du blir en viktig del av ett entreprenörsdrivet bolag som brinner för att göra skillnad både hos våra kunder och för våra medarbetare. Vår kultur är snabb, prestigelös och full av energi.
Välkommen till en praktik som ger dig både helikopterperspektiv och möjlighet att dyka djupt ner i riktiga projekt!
Sista dag att ansöka är 2026-06-09
PeopleProvide
Kontakt
Wilda Richter wilda@peopleprovide.se 0728885059
