Business manager till vårt kontor i Örebro
Uniflex AB / Chefsjobb / Örebro Visa alla chefsjobb i Örebro
2025-11-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Lindesberg
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Drivs du av försäljning, affärer och nöjda kunder? Söker du en möjlighet att få leda ett framgångsrikt team i ett framgångsrikt bolag med stark entreprenörsanda?
Vilka är vi?
Stig in i en värld av möjligheter hos oss - ett börsnoterat bolag som ingår i en större koncern med resurser som stödjer din framgång. Vår kultur präglas av Passion and Execution, där vår inre glöd och handlingskraft driver oss framåt. Vi utmanar oss själva, delar kompetens och bryr oss om varandra och våra kunder. Hos oss finns förmåner som ett fördelaktigt provisionssystem, kontinuerlig kompetensutveckling, karriärvägar, tjänstepension och omfattande försäkringar. Vi tror på varma relationer, positiv teamkänsla och att stödja varandra genom framgångar och motgångar. Kom och väx med oss - en plats där passion och resultat går hand i hand.
Vi på Uniflex söker nu en Business Unit Manager till vårt team i Örebro Vi söker dig som är engagerad och vill vara en del och leda ett team i ett bolag som präglas av entreprenörsanda. Här får du möjlighet att arbeta i av de största rekryterings och bemanningsbolagen, där vi strävar efter att ha marknadens mest nöjda kandidater, partners och konsulter. Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Som Business Unit Manager får du en central och operativ roll där du ansvarar för hela säljprocessen och relationen med våra samarbetspartners. Ditt fokus kommer att ligga på att driva affärer framåt genom både nykundsbearbetning och utveckling av befintliga kundrelationer. Med starkt fokus på tillväxt kommer du att leda och utveckla ditt team, arbeta mot tydligt uppsatta mål för att skapa tillväxt och resultat.
I rollen kommer du att vara en nyckelspelare för att skapa långsiktiga kundrelationer och utveckla affärsstrategier, samtidigt som du bidrar till att skapa en positiv och inspirerande arbetsmiljö. Här på Uniflex värdesätter vi entreprenörsanda och kvalitet. Vi är måna om att leverera hög standard till våra partners och konsulter. Du får stor frihet att påverka såväl din egen som företagets framgång.
Vem är du?
Din ledarstil bygger på aktiv närvaro, tillit och är mån om att skapa förutsättningar så dina medarbetare kan utvecklas och lyckas. I rollen som Business Unit Manager behöver du vara snabb i handling och tanke samt lösningsorienterad med en hög aktivitetsnivå. Vi ser att du är affärsmässig, relationsbyggande, resultat- och målorienterad samt har en kommunikativ förmåga och en stark drivkraft att lyckas.
Hos oss sätts höga mål, och vi följer upp resultat och KPI varje vecka - det gör att vi ständigt utvecklas och förbättras. Du får vara med och bidra till en kultur där både resultat och trivsel är viktigt, där vi siktar högt och har roligt på vägen. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där engagemang och entreprenörsanda leder oss framåt. Vår avdelning är i ständig tillväxt, och vi söker någon som vill vara med och bidra till att bygga och utveckla bolaget tillsammans med oss och dina framtida kollegor.
Krav på körkort och tillgång till egen bil.
Låter det här som en intressant möjlighet för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Har du frågor angående tjänsten kontakta ansvarig rekryterare Mathias Nordlöf.mathias.nordlof@uniflex.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341) Arbetsplats
Uniflex Örebro Jobbnummer
9607571