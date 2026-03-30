Business Manager till Baltic Offshore, kabelinstallationer till havs
2026-03-30
Företagspresentation
Vill du vara med och utveckla framtidens infrastruktur till havs? Baltic Offshore är en ledande svensk aktör inom marin infrastruktur i Östersjön. Vi planerar, installerar och underhåller fiber- och kraftkablar som kopplar samman samhällen, stärker energiförsörjning och driver den digitala utvecklingen framåt.
Vi är ett kunskapsdrivet företag där teknik, säkerhet och hållbarhet går hand i hand. Hos oss är du en del av projekt som bygger kritisk infrastruktur för framtida generationer i en bransch som växer snabbt i takt med elektrifiering och ökat behov av uppkoppling.
Läs mer på www.balticoffshore.se
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Baltic Offshore befinner sig i en expansiv fas och söker nu en engagerad och affärsdriven Business Manager med fokus på sälj av installationsprojekt inom fiber- och kraftkabelprojekt offshore. Som Business Manager arbetar du både strategiskt och operativt med att utveckla och driva försäljning samt följa eller leda dina projekt inom energi-, telekom- och infrastruktursegmentet.
Du blir en nyckelperson i vår fortsatta tillväxt och arbetar nära projektledning, teknikteam och ledning för att säkerställa konkurrenskraftiga och hållbara lösningar för våra kunder. Här har du möjlighet att påverka både affären och utvecklingen av våra processer framåt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
Bearbeta nya och befintliga kunder inom energi-, telekom- och infrastruktursektorn
Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter inom fiber- och kraftkabelinstallationer
Leda och delta i upphandlingar, anbudsprocesser och projekt i nära samarbete med tekniska och projektorienterade team
Säkerställa affärer med god lönsamhet
Bygga relationer med kunder, samarbetspartners och leverantörer
Aktivt bidra till utvecklingen av Baltic Offshores affärsstrategier och säljprocesser
Du är affärsdriven och målinriktad, med en förmåga att skapa och utveckla långsiktiga relationer. Du är trygg i kunddialoger och trivs i en roll där du får kombinera struktur med eget driv.
Du har ett tekniskt intresse och en nyfikenhet på komplexa projekt, samtidigt som du är en lagspelare som uppskattar att samarbeta med olika kompetensområden inom organisationen.
Rollen förutsätter att du har:
Erfarenhet av teknisk försäljning, helst inom entreprenad, energi, offshore eller infrastruktur alternativt dokumenterad erfarenhet av teknisk B2B och B2G-försäljning.
God affärsförståelse och vana vid komplexa projekt
Förmåga att driva affärer från första kontakt till kontrakt och från kontrakt till slutleverans
God systemvana och erfarenhet av CRM-verktyg
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i både tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du även har:
Kunskap inom entreprenadjuridik, exempelvis NSC 05, ABT 06, AB 04 eller andra standardvillkor
Erfarenhet av upphandlingar och större offertprocesser
Vårt huvudkontor är placerat i Kalmar men vi välkomnar sökande från andra orter då tjänsten innebär regelbundna resor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Skicka ansökan till work@balticoffshore.se märk din ansökan Business Manager, för- och efternamn
E-post: work@balticoffshore.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Baltic Offshore Kalmar AB
(org.nr 556178-8505) Arbetsplats
Baltic Offshore Kalmar AB Kontakt
Chef Sälj
Pelle Andersson pelle@balticoffshore.se 0480-420 570
