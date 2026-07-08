Business Manager / Kontorschef - Ronneby/Karlskrona/Karlshamn
Talenom Redovisning AB / Redovisningsekonomjobb / Ronneby Visa alla redovisningsekonomjobb i Ronneby
2026-07-08
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Är du redo för nästa steg i karriären?
Som Business Manager i Blekinge får du kombinera ledarskap, affärsutveckling och kundrelationer i en roll där du gör verklig skillnad. Du får möjlighet att påverka verksamhetens utveckling, bidra till starka kundrelationer och skapa förutsättningar för både teamets och affärens framgång samtidigt som du fortsätter att utvecklas i ditt ledarskap
Vad vi erbjuder dig
En varm företagskultur som präglas av värderingarna Mod, Omtanke och Vilja
Möjlighet att påverka och vara med och forma vår framtida utveckling
Stort fokus på dina egna karriär- och utvecklingsmål
En modern och digital arbetsplats, certifierad som "Great Place to Work"
Om rollen
Din närmsta chef Marika Löthwall säger såhär: "Vi är ett litet team i Blekinge med fyra engagerade konsulter som stöttar varandra och har ett nära samarbete. Det skapar en miljö där du som ledare verkligen kan göra avtryck. Du får möjlighet att utveckla både medarbetare och affär, samtidigt som du själv får växa i rollen som ledare. För dig som känner dig redo för nästa steg finns här en spännande möjlighet att kombinera ledarskap, affärsmannaskap och personlig utveckling"
Som Business Manager/Kontorschef får du det övergripande ansvaret för verksamheten på ditt kontor. Vårt främsta fokus är att vara en attraktiv och välmående arbetsplats samtidigt som vi skapar riktigt nöjda kunder. I rollen blir du en nyckelperson i att driva utvecklingen framåt genom att motivera och engagera ditt team på ett prestigelöst, tydligt och målorienterat sätt.
Du leder verksamheten framåt med tydligt tillväxtfokus där du själv arbetar aktivt med kunduppdrag, merförsäljning och rådgivning. Tillsammans med ditt team arbetar du med att utveckla kundrelationer, skapa nya affärsmöjligheter och bygga ett starkt nätverk som bidrar till verksamhetens långsiktiga tillväxt
Du förväntas vara en affärsmässig ledare med ett coachande förhållningssätt – någon som lyssnar, inspirerar och visar vägen. Ett kontinuerligt förbättringsarbete är centralt hos oss, och vi söker därför dig som trivs i en miljö där utveckling är en naturlig del av vardagen.
En viktig del av ditt uppdrag är att stödja medarbetarnas utveckling och aktivt bidra till att stärka vår kultur. Tillsammans med teamet arbetar du mot tydliga mål och ansvarar för planering, genomförande, uppföljning och feedback. På Talenom låter vi våra värderingar – mod, vilja och omtanke – genomsyra allt vi gör, med ambitionen att varje dag bli lite bättre
Vem vi söker
Vi söker dig som har lätt för att skapa förtroende - både i dialog med medarbetare och kunder. Du är en stark kommunikatör som gärna tar initiativ till förbättring och trivs i en roll där du får leda och utveckla team. Du driver arbetet framåt med kvalitet, tydlighet och engagemang, och du känner igen dig i våra värderingar mod, omtanke och vilja. Du har också ett naturligt intresse för att bygga och vårda relationer, är bekväm i nätverkssammanhang och ser möjligheter att utveckla både befintliga och nya kundkontakter.
Utöver detta ser vi gärna att du har:
Relevant utbildning inom redovisning eller motsvarande erfarenhet
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta som redovisningskonsult på byrå
Är bekväm med K2- och K3-regelverket
Ett entreprenöriellt mindset och förmåga att se möjligheter
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
Auktorisation som redovisningskonsult
Erfarenhet av att utveckla affärer och skapa tillväxt genom befintliga och nya kundrelationer.
Erfarenhet av ledarskap med budget- och personalansvar
Erfarenhet av att bygga upp och leda team
Erfarenhet av, och intresse för, att leda förändrings- och digitaliseringsprojekt
Rekryteringsprocessen
Tycker du att tjänsten låter spännande? Då är du varmt välkommen med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Placering: Ronneby men ingår även resor till våra kontor i Karlskrona och Karlshamn
Ansökan: Vi tar inte emot några ansökningar via mejl, utan du söker enkelt tjänsten på vår karriärsida (En unik karriär - Talenom Sverige). Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför bli tillsatt innan sista ansökningsdagen.
Rekryteringsprocessen består utav telefonintervju, intervju med HR, case/kunskapstest, intervju med rekryterande ledare samt referenstagning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Talenom
Talenom är ett modernt redovisnings- och rådgivningsföretag som lägger stort fokus på effektiva, digitala arbetssätt som gynnar såväl medarbetare som kund. Vi grundades i Finland 1972 och har vuxit från att vara ett litet familjeföretag till att idag vara en internationell koncern börsnoterade på Helsingforsbörsen. Vi är stolta över att vi förenklar vardagen för entreprenörer i Sverige, Finland, Italien och Spanien med digitala och innovativa tjänster inom redovisning, lönehantering och kvalificerad rådgivning.
I Sverige startade vi 2019 och vi är idag cirka 250 medarbetare fördelade på över 25 kontor. Vi är certifierade av Great Place to Work och arbetar varje dag för att vara en av de bästa arbetsplatserna - inte bara i Sverige, utan i världen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7823673-2092112". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talenom Redovisning AB
(org.nr 556556-1205), https://rekrytering.talenom.se
Kungsgatan 9 (visa karta
)
372 30 RONNEBY Arbetsplats
Talenom Sverige Jobbnummer
9996746