Business IT Analyst inom garantiprojekt - Södertälje
2025-09-10
Publiceringsdatum2025-09-10Beskrivning
Vår klient i Södertälje söker en Business IT Analyst/Product Owner till ett spännande projekt inom garantiområdet.
Rollen innebär att du blir en del av ett pågående arbete där en befintlig garantilösning successivt ersätts av en ny molnbaserad plattform. Projektet drivs i nära samarbete mellan affärssidan och ett utvecklingsteam på cirka 20 personer. Du kommer att spela en nyckelroll i att driva utvecklingen framåt, med särskilt fokus på att utforska och etablera en strategi för att hantera data som en produkt, samtidigt som du även bidrar inom andra delar av projektet och vid behov stöttar befintliga lösningar.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta nära både affärssidan och utvecklingsteamet för att säkerställa att rätt funktionalitet byggs in i den nya lösningen. Du kommer att leda och facilitera workshops, planera och prioritera arbete i agila processer och bidra till att skapa värde för verksamheten. En central del av ditt ansvar blir att utforma och förankra en strategi för data-as-a-product, då informationen är av stort värde för både organisationen och dess framtida utveckling. Utöver detta kommer du att samarbeta med andra produktägare inom områdena claim, market action, finance och material inspection.Kvalifikationer
Akademisk examen, exempelvis Bachelor eller Master inom datavetenskap eller motsvarande erfarenhet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Erfarenhet av arbete med data-as-a-product ur ett affärsperspektiv
Erfarenhet av agilt arbetssätt, inklusive PI-planning och sprintar
Erfarenhet av rollen som Product Owner eller Business IT Analyst samt vana att facilitera workshops
Meriterande
Kunskap om verksamhetsprocesser inom distribution, återförsäljare eller verkstad
Erfarenhet av SAP och finansrelaterade områden
Kunskap om garanti- och skadehanteringsdataAnställningsvillkor
Tjänsten är på heltid och utförs som hybridarbete med tre dagar per vecka på plats i Södertälje, med möjlighet till fler dagar vid behov. Uppdraget pågår mellan 2025-09-22 och 2026-05-29.
Om du är redo att ta dig an en roll som Business IT Analyst inom ett innovativt och affärskritiskt projekt och bidra till att skapa framtidens digitala lösningar, tveka inte att skicka in din ansökan. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig!
