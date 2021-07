Business Intelligence Konsult till Nexer Karlskrona - Nexer AB - Datajobb i Karlskrona

Nexer AB / Datajobb / Karlskrona2021-07-07Nu är vi på jakt efter vår nya kollega inom Business Intelligence till Nexer i Karlskrona. Är det du?Välkommen till att skicka in din ansökan till oss!Hur ser rollen ut?Du kommer arbeta med att samla in, strukturera samt visualisera data från olika datakällor. Du stöttar verksamheten genom att omvandla idéer, stora mängder data och strategier till affärsnytta och beslut grundat på fakta.Våra uppdrag har ofta internationell karaktär, därför är flytande svenska och engelska i tal och skrift är en naturlig del i arbetet. Konsultuppdragen finns dels på vårt kontor och dels hos våra kunder, därför är resor i närområdet en del av vardagen.Vi är måna om våra medarbetare och du kommer erbjudas möjlighet till utbildning och certifieringar. Vidare satsar vi mycket på att bibehålla en stark sammanhållning genom olika sociala sammankomster.2021-07-07Vi söker dig som har några års erfarenhet av Business Intelligence, affärssystem, beslutsstöd och/eller verksamhetsplanering. Du har kunskaper inom BI-implementationer i molnmiljö, exempelvis Microsoft Azure samt arbetat med design och modellering av datalager. Vidare har du kunskap av databassystem som exempelvis SQL. Vi tror också att du har arbetat med dataintegration i SSIS och/eller Data Factory.Vi söker en person som kan hantera BI-lösningar från verksamhetsförståelse, design av lösning samt utveckling av densamma. Detta innefattar även förståelse för praktiskt arbete med datalager. Litet plus i kanten är det om du har erfarenhet av QlikView och QlikSense och/eller Power BI, liksom att du är van vid ett agilt arbetssätt som Scrum eller Kanban.Är du nyfiken på tjänsten och tror att du kan utvecklas hos oss inom området BI och analytics så tveka inte att höra av dig.AnsökanDu är varmt välkommen att skicka in din ansökan här nedan. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post, men har du frågor om tjänsten eller Nexer, hör av dig till vår rekryterare Susann Nilsson på susann.nilsson@nexergroup.com . Vi tar löpande emot ansökningar, så vänta inte med att söka!Om NexerNexer, tidigare Sigma IT, har ambitionen att bli framtidens techbolag. Vi är ett familjeägt och värderingsstyrt företag med ett stort samhällsengagemang, bland annat genom Pink Programming, Star for Life, Mitt Liv och Kodcentrum. Vi leder förändring och strävar hela tiden efter att hitta innovativa och kreativa lösningar för våra kunder och samhället i stort.På Nexer värdesätter vi kompetensutveckling och erbjuder kurser via Nexer Academy och Pluralsight och ger certifieringsbonusar samt anordnar inspirationsföreläsningar och Meetups. Vår vision Put your heart in it and make it happen genomsyrar hela verksamheten och våra anställda är vår viktigaste nyckel till framgång. Nexer är en del av Danir-koncernen och har över 1 600 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Vi finns i nio länder och på fler än 20 orter i Sverige och har två gånger utsetts till Microsoft Country Partner of the Year i Sverige och Brasilien.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-20Nexer AB5851984