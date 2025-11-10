Business Growth Executive Digital Media & Brand Partnerships
Talent & Partner AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Varför företagsnamnet är konfidentiellt
Denna tjänst är en del av en konfidentiell search och headhunt för ett ledande företag inom branschen. På grund av den strategiska betydelsen av denna rekrytering har företaget valt att hålla sin identitet dold i detta skede. Mer information om organisationen kommer att delas med utvalda kandidater under rekryteringsprocessen. Om du är en resultatinriktad person som söker en spännande möjlighet att göra skillnad, uppmuntrar vi dig att ansöka.
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?
Business Growth Executive - Digital Media & Brand Partnerships
(Native, SEO & Influencer Campaigns)
Join the future of digital media sales.
Vi söker dig som vill ta nästa steg i din karriär - där teknik, kreativitet och affärsutveckling möts. Hos ett av Nordens ledande digitala mediehus får du möjligheten att arbeta med några av världens mest ikoniska varumärken och forma framtidens medielösningar.
Om bolaget
Vår kund är en nordisk powerhouse inom digital annonsering - med över 600 premiumpublicister och partnerskap med marknadsledande varumärken inom tech, FMCG, mode, underhållning och resor.
Bolaget är känt för sin entreprenöriella kultur, höga energi och fokus på innovation. Här kombineras data, kreativitet och kommersiellt driv i allt som görs.
Rollen: Business Growth Executive
Som Business Growth Executive är du en nyckelspelare i säljteamet - en relationsskapare och tillväxtdrivare. Du ansvarar för att hitta nya affärsmöjligheter, skapa leads, och utveckla kontakt med varumärken och byråer som vill ligga i framkant inom digital annonsering. Det här är rollen för dig som ser affärsutveckling som en kreativ process - och som vill växa in i en senior key account- eller partnerroll på sikt.
Dina uppgifter
Identifiera och kvalificera nya affärsmöjligheter inom media, tech och marknadsföring
Bygga och vårda relationer med byråer, marknadschefer och beslutsfattare
Skapa, boka och driva möten som leder till affärer
Stötta säljteamet med research, underlag och strategiska presentationer
Samarbeta nära marketing, content och analytics för att optimera kampanjer och kundvärde
Vi söker dig som
Har 1-3 års erfarenhet inom försäljning, B2B eller affärsutveckling
Är naturligt nyfiken, kommunikativ och trivs i sociala sammanhang
Har intresse för digital media, marknadsföring och tech
Gillar att utmana dig själv, sätta mål och fira resultat
Vill bygga långsiktiga kundrelationer och arbeta datadrivet
Vi erbjuder
En karriärplattform i ett snabbväxande nordiskt bolag
Möjlighet att arbeta med världsledande varumärken
Ett passionerat team med energi, humor och högt tempo
Konkurrenskraftig lön och prestationsbaserad bonus
Centralt kontor på Birger Jarlsgatan, Stockholm
Fakta
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Ansök nu
Vill du vara med och driva affärstillväxt i ett bolag som leder utvecklingen av digitala medielösningar?
Skicka din ansökan till work@talentpartner.se
- intervjuer sker löpande.
Varför företagsnamnet är konfidentiellt
Denna tjänst är en del av en konfidentiell search och headhunt för ett ledande företag inom branschen. På grund av den strategiska betydelsen av denna rekrytering har företaget valt att hålla sin identitet dold i detta skede. Mer information om organisationen kommer att delas med utvalda kandidater under rekryteringsprocessen. Om du är en resultatinriktad person som söker en spännande möjlighet att göra skillnad, uppmuntrar vi dig att ansöka.
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9598111