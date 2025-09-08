Business Expert inom SuccessFactors: Compensation, Succession & Performance

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Administratörsjobb / Stockholm
2025-09-08


Publiceringsdatum
2025-09-08

Beskrivning
Vi söker en erfaren Business Expert med fokus på SuccessFactors Compensation, Succession & Development och Performance & Goals.

Uppdraget innebär att koordinera och driva utveckling inom dessa moduler, säkerställa korrekt kompensation och att lösningen följer lokala krav. Du kommer även bidra till design och förbättring av Succession-modulen samt stödja implementeringen av Performance & Goals i hela organisationen.

Dina arbetsuppgifter
Koordinera och driva utveckling i SuccessFactors Compensation-modulen.

Säkerställa att kompensationsdata för olika länder är korrekt och synkroniserad med lokala löneprogram.

Dokumentera lokala krav och följa upp att konfigurationsresurser implementerar dessa.

Bidra till design och förbättring av Succession-modulen och omvandla affärsbehov till funktionella krav.

Ge tydliga rekommendationer och vägledning utifrån erfarenhet av tidigare lösningar.

Stödja fortsatta utrullningar av Performance & Goals, inklusive design och implementering för olika nivåer i organisationen.

Kvalifikationer (skall-krav)
Gedigen och aktuell erfarenhet av SuccessFactors Compensation, Succession & Development samt Performance & Goals.

Dokumenterad erfarenhet av Talent Management-implementationer i större, gärna globala organisationer.

Förmåga att omvandla affärsbehov till funktionella krav och ge tydlig rådgivning.

Merit: Certifiering i SuccessFactors modulerna S&D, P&D och Compensation.

Flytande engelska i tal och skrift.

CV ska tydligt visa alla skall-krav.

Anställningsvillkor
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.

Period: 1 oktober 2025 - 31 mars 2026.

Placering: Stockholm, med möjlighet till 50 % distansarbete.

Uppdraget är på 100 %.

Vi arbetar löpande med att presentera kandidater - vänta inte med din ansökan.



Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.

