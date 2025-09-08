Business Expert inom SuccessFactors: Compensation, Succession & Performance
2025-09-08
Vi söker en erfaren Business Expert med fokus på SuccessFactors Compensation, Succession & Development och Performance & Goals.
Uppdraget innebär att koordinera och driva utveckling inom dessa moduler, säkerställa korrekt kompensation och att lösningen följer lokala krav. Du kommer även bidra till design och förbättring av Succession-modulen samt stödja implementeringen av Performance & Goals i hela organisationen.Dina arbetsuppgifter
Koordinera och driva utveckling i SuccessFactors Compensation-modulen.
Säkerställa att kompensationsdata för olika länder är korrekt och synkroniserad med lokala löneprogram.
Dokumentera lokala krav och följa upp att konfigurationsresurser implementerar dessa.
Bidra till design och förbättring av Succession-modulen och omvandla affärsbehov till funktionella krav.
Ge tydliga rekommendationer och vägledning utifrån erfarenhet av tidigare lösningar.
Stödja fortsatta utrullningar av Performance & Goals, inklusive design och implementering för olika nivåer i organisationen.
Kvalifikationer (skall-krav)
Gedigen och aktuell erfarenhet av SuccessFactors Compensation, Succession & Development samt Performance & Goals.
Dokumenterad erfarenhet av Talent Management-implementationer i större, gärna globala organisationer.
Förmåga att omvandla affärsbehov till funktionella krav och ge tydlig rådgivning.
Merit: Certifiering i SuccessFactors modulerna S&D, P&D och Compensation.
Flytande engelska i tal och skrift.
CV ska tydligt visa alla skall-krav.Anställningsvillkor
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Period: 1 oktober 2025 - 31 mars 2026.
Placering: Stockholm, med möjlighet till 50 % distansarbete.
Uppdraget är på 100 %.
Vi arbetar löpande med att presentera kandidater - vänta inte med din ansökan.
