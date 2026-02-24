Business Development Manager till Euroform Group
2026-02-24
Därför är du viktig
Vi formerar oss för vår fortsatta tillväxtambition och söker nu en Business Development Manager - New Markets, med ansvar för att identifiera och utveckla nya affärspositioner i utvalda marknader.
Rollen innebär ett tydligt kommersiellt mandat i den tidiga affärsfasen och ett övergripande ansvar för företagets etablering i nya marknader. Du driver den initiala dialogen, utvecklar strukturerade affärscase och ansvarar för hur företaget uppfattas i externa affärssammanhang.
Det här är Euroform Group
Euroform Group är en högteknologisk utvecklare och producent av formsprutade plastsystem och komponenter till europeisk industri. Stora kundgrupper är världsledande tillverkare av fordon och entreprenadmaskiner och gruppen omsätter runt 650 miljoner kronor med ca 200 medarbetare. Euroform AB finns med två fabriker i Tranås samt Euroform MediPharm AB i Motala, som verkar inom läkemedels- och medicintekniskindustrin.
Vätterledens Invest AB äger Euroform Group och är ett privatägt investeringsbolag med ett genuint intresse för svensk industri och långa affärsrelationer. Vätterledens Invests huvudkontor ligger i Göteborg. Affärsgruppen omsätter 1 500 MSEK.
Läs mer på www.euroform.se.
Vår kultur
På Euroform Group bygger vi en kultur som inte nöjer sig med det invanda. Vi tror på en vardag där människor får tänka själva, tänka nytt och tänka längre. Vi utmanar det etablerade för att skapa värde - genom att hitta bättre vägar framåt och skapa lösningar som gör verklig skillnad för kunder, kollegor och verksamheten.
Att utmana status quo är inte ett projekt eller initiativ - det är sättet vi arbetar på. Varje dag. Med respekt. Med engagemang. Med ansvar. Och alltid med ett tydligt kundfokus.
Fokus i din roll
I rollen arbetar du med att omsätta vår tillväxtambition till konkret närvaro i nya marknader. Det handlar om att identifiera var affärspotentialen finns, bygga relevanta relationer och föra en professionell affärsdialog som skapar förtroende redan innan affären är definierad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar att:
Identifiera och analysera nya marknader, segment och affärsmöjligheter, baserat på omvärldsanalys, marknadsdata, makrotrender och kunders affärslogik
Etablera och utveckla relationer med potentiella kunder, partners och andra nyckelaktörer
Omsätta kunders behov och affärsutmaningar till relevanta och anpassade erbjudanden i nära samverkan med interna funktioner
Driva den initiala affärsdialogen från första kontakt till strukturerade affärscase och etablerad affär
Säkerställa att nya affärsmöjligheter är strategiskt relevanta och kommersiellt hållbara
Arbeta strukturerat med pipeline, beslutsunderlag och uppföljning
Rollen är en tydlig drivkraft i företagets kommersiella funktion och spänner bågen för våra G2M-initiativ. Du blir en del av den kommersiella ledningen, med korta beslutsvägar och ett tydligt mandat att omsätta marknadsinsikter och affärsdialoger till prioriteringar, affärscase och konkreta tillväxtinitiativ.
Om vi får önska
Du har ett starkt kommersiellt omdöme och trivs i tidiga affärsdialoger där struktur, förtroende och affärsförståelse är avgörande. Du är trygg i externa sammanhang och van att representera företag i dialoger på senior nivå.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av affärsutveckling, försäljning eller marknadsnära roller i B2B-miljö
Förmåga att snabbt sätta dig in i nya marknader och kunders affärslogik
Ett strukturerat arbetssätt och vana att arbeta med analys och beslutsunderlag
Mycket god kommunikativ förmåga och ett professionellt, förtroendeskapande sätt
Är det rätt plats för dig?
Som person är du affärsmässig, analytisk och driven, med förmåga att arbeta självständigt och prioritera i komplexa sammanhang. Du är tydlig och trygg i externa affärsdialoger och bygger relationer med ett långsiktigt perspektiv på affär och samarbete.
Med en tydlig strategisk riktning och en stark grund på plats öppnar vi nu upp för en roll med verkligt mandat. Det här är ett tillfälle för dig som har förmågan att ta position, bygga affär och bidra i nästa fas av vår utveckling.
Rollen är utformad för att ge reellt inflytande över hur nya marknader angrips, prioriteras och utvecklas. För rätt person finns här möjligheten att påverka riktningen i vår tillväxtresa - och att sätta ett tydligt kommersiellt avtryck av långsiktig betydelse.
