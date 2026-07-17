Business Developer till Eurofins!
Professionals Nord Norra Norrland AB / Organisationsutvecklarjobb / Luleå Visa alla organisationsutvecklarjobb i Luleå
2026-07-17
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Inledning
Är du en affärsdriven person som trivs med att skapa nya möjligheter, bygga långsiktiga kundrelationer och utveckla verksamheter? Vill du arbeta i en internationell organisation där du får kombinera strategiskt affärsutvecklingsarbete med ett operativt säljansvar? Då kan rollen som Business Developer hos Eurofins i Luleå vara nästa steg i din karriär.
Urval sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Eurofins räkning en Business Developer. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Eurofins under minst 12 månader. För rätt person finns mycket goda möjligheter att på sikt bli erbjuden en anställning direkt hos Eurofins.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Eurofins önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till ellen.soderholm@pn.se
. (mailto:info@pn.se
)
Eurofins Radon Testing Sweden AB är ett Europaledande laboratorium specialiserade på radon-analyser. De producerar, levererar samt analyserar radonmätningar med automatiserade tekniker. Ständiga förbättringar- och utvecklingsarbeten bedrivs kontinuerligt som en del av deras filosofi tillsammans med en hög kvalitetsmedvetenhet. Eurofins har daglig kontakt med deras kunder som är allt från privatpersoner, konsultbolag, bostadsbolag och kommuner både nationellt och internationellt för service och support.
Om rollen
Som Business Developer får du en bred och varierad roll där du arbetar med både strategisk affärsutveckling och operativ försäljning. Du ansvarar för att identifiera nya affärsmöjligheter, utveckla marknadsstrategier och bygga långsiktiga kundrelationer. Rollen innebär nära samarbete med produktionsansvarig för laboratoriet och Eurofins säljorganisation, samtidigt som du rapporterar direkt till affärsområdeschefen för Eurofins Radon. Resor förekommer i tjänsten.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter på nationella och internationella marknader.
Driva och genomföra försäljnings- och marknadsaktiviteter.
Utveckla och stärka långsiktiga kundrelationer.
Ta fram och implementera marknads- och affärsstrategier.
Samarbeta nära laboratoriets produktionsverksamhet och Eurofins säljorganisation.
Bidra till verksamhetens fortsatta utveckling och tillväxt genom egna initiativ.
Vi söker dig som
Har ett starkt affärssinne och erfarenhet av försäljning och affärsutveckling. Du trivs i en roll där du får ta stort eget ansvar och motiveras av att skapa resultat genom både strategiskt arbete och personliga kundkontakter.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Eftergymnasial utbildning inom affärsutveckling, ekonomi, marknad eller motsvarande
Dokumenterad erfarenhet av försäljning och affärsutveckling
Erfarenhet av att utveckla kundrelationer och driva affärer
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Laboratorieverksamhet, läkemedelsindustrin eller annan tekniskt präglad verksamhet.
Teknisk utbildning inom exempelvis strålningsvetenskap eller liknande.
Internationell försäljning och affärsutveckling.
För att trivas i rollen ser vi att du är en självgående och affärsorienterad person som drivs av att utveckla både affärer och verksamheter. Du är initiativtagande, strukturerad och har lätt för att omsätta idéer till konkreta resultat. Du bygger snabbt förtroende, är kommunikativ och ser telefonen som ett naturligt verktyg för att skapa nya affärer. Samtidigt är du prestigelös, ödmjuk och trivs i en miljö där samarbete och ständig utveckling står i fokus.
START: September
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Ellen Söderholm / ellen.soderholm@pn.se
(mailto:ellen.soderholm@pn.se
)
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan ärför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@professionalsnord.se
(mailto:info@professionalsnord.se
)
#eurofins #affärsutveckling #sälj #business-developer #professionals-nord Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650)
972 41 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eurofins Radon Testing Sweden AB Kontakt
Konsultchefsassistent / Konsultkoordinator
Ellen Söderholm ellen.soderholm@pn.se +46720801542 Jobbnummer
10005193