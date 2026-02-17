Business Controller till växande bolag i internationell miljö
Vill du vara med och driva lönsam tillväxt i snabbt växande bolag - och trivs i en internationell koncern samtidigt som du får jobba nära verksamheten i Sverige? För kunds räkning söker vi nu en Business Controller som vill ta en nyckelroll i ett entreprenöriellt och expansivt företag, som ensam Business Controller för den svenska marknaden.Publiceringsdatum2026-02-17Om företaget
Bolaget har lyckats behålla den entreprenöriella känslan och beslutsvägarna från sina svenska verksamheter, samtidigt som man ingår i en större internationell koncern med goda utvecklingsmöjligheter. Här får du verka både nära affären och i en global struktur.
Om rollen
Som Business Controller blir du en central Business Partner - både till företagsledningen och till de svenska dotterbolagens VD:ar. Du arbetar nära verksamheten, med fokus på att driva utveckling, skapa insikter och bidra aktivt till bolagets fortsatta tillväxt.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Budget & Prognos - Du driver processen, utbildar verksamheten och utvecklar arbetssätt och modeller.
• Business Partner - Du arbetar framåtriktat med förbättrings- och utvecklingsinitiativ samt tar fram handlingsplaner tillsammans med verksamheten.
• Förvärv & Integrationsarbete - Du deltar i integrationen av förvärvade bolag och säkerställer en stabil implementering.
• Bokslut & Finansiell kvalitetssäkring - Du fungerar som länken mellan redovisning och verksamhet och ansvarar för att kvalitetssäkra bokslutsprocessen.
• Analys & Rapportering - Du utvecklar KPI:er, följer upp avvikelser och säkerställer analyser som stödjer affärsbeslut.
• Projekt - Du deltar i koncernövergripande projekt, exempelvis systemimplementeringar och utvecklingsinitiativ.Profil
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
God tidigare erfarenhet från verksamhetsnära controller-roller
En tydlig pedagogisk förmåga och kan anpassa kommunikation efter mottagare
Vana av Excel, BI-system och en hög systemmognad
Erfarenhet av att arbeta i företag under förändring och tillväxt
Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Erfarenhet från projektintensiv verksamhet, bygg, entreprenad eller tillverkande företag.
Placeringsort
Tjänsten utgår från kontoret i Bromma. Eftersom verksamheten finns på flera orter i landet kan det förekomma resor i tjänsten.
