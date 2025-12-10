Business Controller till Health and Sports Nutrition Group AB
2025-12-10
Vi söker nu en vikarierande Business Controller för ett tidsbegränsat uppdrag på 7-8 månader till Health and Sports Nutrition Group (HSNG), en del av Orkla koncernen. Som Business Controller ges du här en möjlighet att bli en del av bolagets spännande resa i en affärsnära och analytisk roll, med fokus mot Inköps- och Kategoriorganisationen. I rollen kommer du att ha ett övergripande ansvar för analys kring alla delar av COGS (cost of gods sold) samt lagernivåer och lagervärdering samt rörliga försäljningskostnader. Du kommer att vara en del av ett controllerteam och rapportera till Senior Business Controller. Det är meriterande om du tidigare arbetat i en transaktionsintensiv och föränderlig organisation inom exempelvis e-handel eller retail. Du välkomnas här till en ung, utvecklingsbenägen och försäljningsorienterad organisation med högt tempo.
Din utmaning
- Agera business partner och bollplank mot Chief Operation Officer och Category & Innovation Director samt hela deras organisatio
- Arbeta mot inköpsavdelningen och lageransvariga för optimering av lager, produktkalkyler och analys kring nyckeltal för inköp och lagernivåer.
- Analyser och kommentarer på marginaler i bolagets olika försäljningskanaler
- Ansvarig för analys kring tull, optimering av fraktkostnader och andra aspekter relaterat till cost of goods sold samt rörliga försäljningskostnader.
- Delaktig i bolagets prognos och budgetarbete relaterat till alla aspekter av cost of goods sold.
- Behjälplig vid bokslut för reserveringar, kontroller och analys kring resultat och KPI-er.
- Ansvara för, eller vara delaktig i, diverse ad-hoc analyser.Publiceringsdatum2025-12-10Erfarenheter
Du har en akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande, samt omkring 3-5 års erfarenhet av business eller sales controlling från en kommersiell verksamhet. Du får gärna ha arbetat med e-handelsförsäljning eller FMCG och har skaffat dig en god förståelse för hur verksamheten fungerar. Vi ser också gärna att du har erfarenhet att jobba mot en inköpsavdelning och har god förståelse i lagerflöden, optimering av lagernivåer, egen tillverkning, import och export av varor och redovisningstekniska aspekter i dessa flöden. Du har mycket goda kunskaper i Excel och stor vana av att dagligen arbeta med pivottabeller och mer avancerade formler. Vidare är det starkt fördelaktigtom du tidigare arbetat i något BI-verktyg som Qlik. Du har flytande kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt. Erfarenhet av vikariat eller konsultuppdrag där du snabbt behövt sätta dig in i nya arbetsuppgifter är mycket meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och söker dig som är analytisk, nyfiken och kommunikativ. Du är affärsorienterad, proaktiv och har ett stort eget driv. Flexibilitet, snabb inlärningsförmåga och förmåga att snabbt komma in i nya miljöer är avgörande för att lyckas i rollen. Du är social, öppen och positiv - egenskaper som värderas högt i organisationen.Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 23 december 2025. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss. hr@hsng.com
For the stronger, healthier and happier version of you! Brinner du också för en hälsosam livsstil och vill vara en del av ett team fullt med lagspelare? På HSNG - Health and Sports Nutrition Group HSNG AB strävar vi efter att erbjuda produkter i världsklass inom träning, hälsa & kost. Vi är ledande inom e-handel med försäljning av kosttillskott & hälsokost på den nordiska marknaden. HSNG AB består av Gymgrossisten.com, Bodystore.com & Proteinfabrikken.no. HSNG:s produkter säljs också i dagligvaruhandeln genom Fitnessmarket.se.
Stronger, healthier and happier! Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och betyget är att vi flertal gånger utnämnts till ett av Sveriges mest framgångsrika företag. HSNG ägs av det industriella investmentbolaget Orkla och är ett av tolv fristående portföljbolag. Ersättning
