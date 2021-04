Business Controller till företag i Solna - The Place AB - Administratörsjobb i Solna

Prenumerera på nya jobb hos The Place AB

The Place AB / Administratörsjobb / Solna2021-04-13The Place är ett rekryterings- och konsultuthyrningsföretag som är specialiserade inom ekonomi, marknad/kommunikation och administrativa tjänster. Varje år tillsätter vi hundratals tjänster hos våra kunder som befinner sig i många olika branscher. Vi har funnits sedan 1988 och vår verksamhet är en av branschens mest erfarna och betrodda. Vi är auktoriserade och medlemmar i Bemanningsföretagen.Till vårt kundföretag i Solna söker vi en Business Controller till ett engagerat och drivet team som idag består av sju andra controllers. Tillsammans i gruppen arbetar ni för att optimera ekonomistyrningen och för att öka lönsamheten i företaget. Ditt fokusområde i rollen kommer vara att stödja sortimentsorganisationen inom konsumentverksamheten genom att se till att uppföljning och styrning upprätthålls och utvecklas. Du rapporterar till chef för Business Control.Fler arbetsuppgifter som är kopplade till rollen:* Uppföljning och analys av försäljning och bruttovinst, samt kostnader för sortimentsorganisationen* Medverka i rapportering till företagsledning på månads- och veckobasis* Uppföljning och rapportering av KPI 'er på veckobasis* Ad hoc analyser för djupare förståelse av lönsamheten* Medverka i budget- och prognosprocesserna med inriktning mot försäljning och bruttovinst.* Medverka till utveckling av styrtal inom det egna ansvarsområdet* Medverka till vidareutveckling av våra BI-system och automatisering av rapporterTjänsten är på heltid och gäller ett konsultuppdrag med start så fort som möjligt och 6 månader fram, med chans till förlängning. Du anställs av The Place och arbetar som konsult hos vårt kundföretag.2021-04-13För att snabbt komma in i rollen som Business Controller, tror vi att du har följande bakgrund:* Minst 3 års erfarenhet av controllerarbete, med nära koppling till affärerna* Examen inom ekonomi eller motsvarande från högskola/universitet* Avancerad Excelanvändare och goda kunskaper i övriga Office-program* Goda kunskaper av att söka och bearbeta information i olika affärssystem* Erfarenhet av retail är mycket meriterande* Svenska och engelska flytande i tal och skriftVi tror att du är en affärsmässig och analytisk person med stort driv och nyfikenhet. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa kontakter och för att samarbeta med andra. Vidare tror vi att du kan driva förändringar och utveckling, har lätt för att förstå de stora sammanhangen och affärsbehoven, är lösningsorienterad och förstår hur du kan bidra till att nå de uppsatta målen.Hos vår kundDu erbjuds arbete i en spännande verksamhet med intressanta och utmanande uppgifter och goda möjligheter till personlig utveckling. Du arbetar på huvudkontoret i Solna, men i dagsläget utförs de mesta av arbetet hemifrån.Är du den vi söker? Det hoppas vi givetvis att du är! Passa på att skicka in din ansökan redan idag. Vi jobbar med löpnade urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.The Place - Where happy work happensLåter detta intressant och du fortfarande vill söka jobbet? Bra - du som lyckas knipa platsen blir dessutom en del av The Place! Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid.Några förmåner som medarbetare hos The Place:* En tilldelad jobbagent som tillsammans med dig tittar på utvecklingsmöjligheter* Engagerat och modernt ledarskap med förståelse för livspussel* Onboardingplan* Kollektivavtal med pensionssparande, föräldralön m.m.* Friskvårdsbidrag* Specialerbjudanden* Mentorskap* Nätverksträffar* KompetensutvecklingNyckelord: Business Controller, controller, retail, Excel, SolnaVaraktighet, arbetstidHeltid VisstidFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-13The Place AB5688165