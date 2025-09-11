Business Controller till bolag i centrala Stockholm
2025-09-11
Är du Business Controller med gedigen redovisningsbakgrund och ute efter nya jobbmöjligheter? Då kan det vara dig vi söker! Vi på Vindex är just nu ute efter en Business Controller till vår kund med kontor i centrala Stockholm. Bolaget befinner sig i en förändringsfas och som Business Controller på det här bolaget erbjuds du stora möjligheter att vara med och forma rollen!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Kvalitetssäkra redovisningen från extern part
Analysarbete
Budget och prognosarbete
Rapportering
Ta fram finansiella underlag samt ansvara för att hålla i finansiella presentationer på ett pedagogiskt sätt
Utveckla och effektivisera befintliga processer och rutiner
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande. Du har en gedigen redovisningsbakgrund samtidigt som du tidigare har arbetat i rollen som Business Controller tidigare. Dessutom ser vi gärna att du har kompetens inom BI-verktyg sedan tidigare. Utöver det är det meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med lagerredovisning.
Som person är du initiativtagande, positiv och räds inte för att kavla upp ärmarna. Du är dessutom en sann lagspelare med en prestigelös inställning. Vidare har du ett innovativt tänk som bidrar till bolagets förbättringsprocesser.
Ansökan
Kan denna roll vara något för dig? Skicka gärna ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer LIBCFC2965. Tveka inte heller att kontakta ansvarig rekryterare Lisa Nyström (lisa.nystrom@vindex.se
, 070-414 50 20) vid fler funderingar kring rollen.
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå som arbetar med interimslösningar och rekrytering nischat endast mot ekonomiavdelningen. Vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister. Är du intresserad av fler uppdrag/tjänster som ekonomiassistent? Kika gärna under fliken Lediga uppdrag och jobb. Så ansöker du
