Business Controller, Med Fokus På Produktion, Analys & Verksamhetsutvecklin
Find By Anna AB / Controllerjobb / Gislaved Visa alla controllerjobb i Gislaved
2026-07-14
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Formsprutningsgruppen Rosti AS förvärvades 2010 av Rosti GP AB:s svenska ägare Nordstjernan. Tillsammans har vi ett team på 3500 anställda på 12 fabriker i Europa, Asien och Nordamerika. Verksamheten i Gislaved har bedrivits sedan 1966 och är idag en av de största leverantörerna i Europa av förpackningar till livsmedelsindustrin. Verksamheten i Gislaved har ca 90 anställda. Läs mer om företaget på, www.rosti.com
.
Rosti befinner sig i en spännande utvecklingsresa. Med en ny toppmodern produktionsanläggning under uppbyggnad, stora investeringar i teknik och digitalisering samt en tydlig ambition att fortsätta växa händer det mycket hos oss just nu. Vi investerar inte bara i nya lokaler och moderna produktionsflöden. Vi investerar också i människorna som ska vara med och utveckla verksamheten framåt. Här får du möjlighet att bli en viktig del av en internationell industrikoncern där analys, affärsförståelse och samarbete får en allt större betydelse. Nu söker vi en Controller som vill vara med och göra skillnad.
Som Controller hos Rosti får du en central och verksamhetsnära roll där du blir ett viktigt stöd till ekonomichef, ledning och verksamheten i stort. Du blir en del av ett engagerat ekonomiteam om tre personer. Som en naturlig del av ditt arbete samarbetar du tätt med bland annat produktion, logistik och övriga nyckelfunktioner. Genom analyser, uppföljning och ekonomiska insikter hjälper du organisationen att identifiera förbättringsmöjligheter och skapa ett starkare beslutsunderlag för verksamheten.
Du kommer in i ett spännande skede där mycket redan är på plats, men där det fortfarande finns stora möjligheter att vidareutveckla hur vi arbetar med uppföljning, analys och verksamhetsstyrning. I takt med att den nya produktionsanläggningen tas i drift, nya system implementeras och verksamheten fortsätter växa kommer även rollen att utvecklas. Det här är en möjlighet för dig som vill vara med och påverka, förbättra arbetssätt och forma framtidens controlling och ekonomiska uppföljning i takt med Rostis fortsatta utveckling.
Hos oss får du bland annat möjlighet att:
Stötta ekonomichefen i budget-, prognos- och uppföljningsarbete.
Ta fram analyser, rapporter och beslutsunderlag till ledning och verksamhet.
Analysera produktionsutfall, lager, materialflöden och lönsamhet.
Följa upp och vidareutveckla relevanta nyckeltal för produktion och ekonomi.
Vara ett verksamhetsnära stöd till produktion, logistik, underhåll och övriga nyckelfunktioner.
Delta i utvecklingsprojekt kopplade till verksamhetens fortsatta tillväxt och den nya produktionsanläggningen.
Bidra till att utveckla rapportering, uppföljning och analysverktyg, bland annat i Power BI och Dynamics 365.
Det här är en roll för dig som trivs nära verksamheten och drivs av att förstå vad som ligger bakom siffrorna. Du vill analysera, utmana och bidra med insikter som leder till bättre beslut. Hos oss får du möjlighet att påverka och vara med på en spännande resa där controlling får en allt viktigare roll i verksamheten.
DIN PROFILVi tror att du är en nyfiken och analytisk person som tycker om att förstå verksamheten på djupet och omsätta analyser till insikter som skapar värde och leder till bättre beslut. Du har erfarenhet av en controllerroll och trivs i en verksamhetsnära miljö där analys, uppföljning och affärsförståelse står i fokus. Har du erfarenhet från tillverkande industri ser vi det som en stor fördel. Rollen innebär många kontaktytor, vilket gör att du trivs med att samarbeta med olika delar av organisationen. Du har lätt för att växla mellan detaljer och helhet, ser möjligheter till förbättringar och drivs av att utveckla arbetssätt och processer. Har du erfarenhet av produktionsuppföljning, materialflöden, lager, kostnadsanalyser eller liknande ser vi det som meriterande. Det viktigaste för oss är däremot att du har ett genuint intresse för verksamheten och en vilja att bidra till vår fortsatta utvecklingsresa. Du kommunicerar på svenska och engelska i både tal och skrift.Varmt välkommen med din ansökan!
KONTAKTI denna rekrytering samarbetar Rosti med FindMood. Du ansöker till tjänsten via www.findmood.se.
Ansvarig rekryterare är Sanna Thituson. Välkommen att höra av dig med frågor under hela processens gång. Vi räknar med att påbörja urvalet först under vecka 34-35. Trevlig sommar, hoppas vi hörs! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Find By Anna AB
(org.nr 559236-6453)
Fredsgatan 25 (visa karta
)
332 35 GISLAVED Arbetsplats
Rosti GP Kontakt
Rekryterare
Sanna Thituson sanna@findmood.se 070-23 63 925 Jobbnummer
10002268