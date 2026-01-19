Business Controller - Sales med passion för analys och försäljning!
Vill du ha en roll där du kan djupdyka i data och dina analyser direkt påverkar MAX väg mot att bli världens bästa burgarkedja? Som Business Controller - Sales är du den analytiska länken mellan försäljning, marknad och ledning.
Du ansvarar för att följa upp försäljningsresultat, identifiera trender och ge insikter som leder till konkreta förbättringsåtgärder.
Dina viktigaste ansvarsområden
- I samarbete med marknadsavdelningen analysera, optimera och driva försäljningsutveckling med utgångspunkt från data
- Löpande ansvara för försäljningsuppföljning, t.ex genom att hålla i veckoförsäljningsmöten och skapa månadsrapporter för några av MAX fyra marknader
- Analysera och presentera fördjupande analyser kopplat till ovan, exempelvis på kanalnivå, produktnivå eller lägestyp
- Leverera beslutsunderlag och affärsinsikter till övriga intressenter inom organisationen
Om dig som söker
- Du har en stark analytisk förmåga med ett genuint intresse för att förstå samband i data
- Du har en stark motor och ett inre driv
- God kommunikationsförmåga och samarbetsvilja, där du skapar förtroende genom ett professionellt, prestigelöst och lyhört arbetssätt.
- Har erfarenhet av att driva processer och är självgående i det dagliga arbetet
- Du har förmåga att omsätta data till tydliga rekommendationer och kommunicera dessa på ett sätt som engagerar
- Du är en person som motiveras av att vara med och påverka hur vi driver försäljning och kampanjer framåt
För att lyckas på MAX
För att lyckas i din roll behöver du vara balanserad och kunna förstå olika perspektiv, behov och drivkrafter. Du är praktiskt, självgående och motiverad vilket leder dig i arbetet att skapa träffsäkra analyser. Men det är minst lika viktigt att kunna skapa förtroende inom organisationen och presentera dina slutsatser i tydliga beslutsunderlag. För att kunna lyckas med det tror vi du:
- Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
- Har relevant utbildning, exempelvis ekonomi eller industriell ekonomi,
- Har minst två års relevant arbetslivserfarenhet som business controller, business/data analyst eller liknande
- Har mycket goda kunskaper i Excel och Powerpoint
- Erfarenhet av Power-BI eller andra BI-verktyg (programmering/rapportbyggande är meriterande)
- Erfarenheter att samarbeta med, eller jobba inom marknadsföring är meriterande
Om processen
Denna tjänst avser en fast heltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse. Placering på MAX kontor i Stockholm. I rekryteringsprocessen förekommer psykometriska tester och arbetsprov, där kandidater som går vidare kan komma att få genomföra.
Ansökningar gås igenom löpande och vi återkopplar till dig efter att sista ansökningsdag passerat.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef August Köpberg, Head of Sales and Business analysis: august.kopberg@max.se
Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Erik Filén erik.filen@max.sePubliceringsdatum2026-01-19Om företaget
MAX har cirka 7000 anställda och är Sveriges näst största burgarkedja. Vi befinner oss i en spännande expansion både i Sverige såväl som internationellt där vi idag har restauranger i Sverige, Norge, Danmark och Polen. Smak, kvalitet och renlighet är värden vi aldrig tummar på. Och med hjälp av våra värderingar MOD, PASSION OCH GEMENSKAP lägger vi mycket stor vikt och fokus på hälsa, miljö och socialt ansvar. Vi vill bli världens bästa burgarkedja och vägen dit är att göra världen lite godare, både genom att servera de godaste burgarna och genom att vara en god kraft i samhället.
Vi har kontor i Stockholm, Luleå och Warszawa; båda i moderna kontorslandskap med mycket liv och rörelse och härlig laganda. Som anställd på MAX kan du ta del av uppskattade personalförmåner som friskvårdsbidrag, rabatt på burgare, rabatt på flertalet gymkedjor, frukostar, after works och möjlighet att provsmaka en nylanserad variant av Sveriges godaste burgare!
Vill du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter? Gå in på www.max.se/dataskydd Ersättning
