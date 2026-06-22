Business Change Manager DSV Lead Logistics (Malmö eller Göteborg)
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2026-06-22
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Start here. Go anywhere. Vill du driva förändring i en global logistikmiljö där ditt arbete gör verklig skillnad? Som Business Change Manager inom DSV Lead Logistics leder och stödjer du förändringsinitiativ som förbättrar arbetssätt, system och kundleveranser. Du arbetar i kärnan av transformationen – där människor, processer och teknik möts.
Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för change management i större projekt och implementationer.
Du kommer att:
• Driva change management genom alla faser - Stötta kund- och systemimplementationer - Hålla workshops och samla krav
• Agera länk mellan business, IT och operation - Översätta behov till systemlösningar
• Ta fram dokumentation och utbildningsmaterial
• Säkerställa UAT och införande
• Hantera risker, påverkan och förändringsmotstånd
Din profil
Du trivs i en dynamisk miljö och är skicklig på att skapa struktur och samarbete.
Vi ser att du har: - Relevant utbildning eller erfarenhet
• Erfarenhet av change management, business analysis eller logistik
• Förståelse för projektarbete
• Stark analytisk förmåga
• Erfarenhet av kravarbete och processkartläggning
• Mycket god engelska Meriterande:
• TMS-erfarenhet (t.ex. Blue Yonder)
• Jira / Confluence
• ADKAR eller liknande
Varför DSV?
Hos oss gör ditt arbete skillnad. Vi rör varor, data och beslut globalt – och varje roll bidrar. Du blir del av en global, människodriven organisation med starkt fokus på utveckling och samarbete.
Start here. Go anywhere. Redo att ta nästa steg? Ansök idag och bli en del av vår resa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DSV Lead Logistics AB
(org.nr 556308-4663)
Mölndalsvägen 83 (visa karta
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412 63 GÖTEBORG Jobbnummer
9973897