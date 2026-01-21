Business Analyst till Utvecklingsenheten på förvaltningen för Service
Vill du vara med och skapa verklig nytta i samhället? Som Business Analyst hos oss får du en nyckelroll i utvecklings- och förändringsprojekt där IT och verksamhet möts.
Här använder du din analytiska förmåga för att förstå behov, skapa klarhet i komplexa frågor och driva fram hållbara lösningar som fungerar i vardagen. Vi erbjuder ett omväxlande och innovativt arbete där du får vara med och forma framtidens digitala offentlig verksamhet. Varmt välkommen med din ansökan!Rollen som business analyst hos oss
Som Business Analyst är du en central del i våra utvecklings- och förändringsprojekt, där IT och verksamhet möts. Du ser vad som behöver förbättras, förändras eller förnyas, varför det spelar roll - och hur vi kan nå en lösning som skapar verklig nytta.
Rollen passar dig som trivs i ett sammanhang där du växlar mellan helhet och detalj: från att förstå mål, behov och beroenden till att skapa konkreta underlag som gör att projekt och team kan fatta kloka beslut och leverera lösningar som fungerar i praktiken.
Du arbetar i samarbete med projektledare, verksamhetsrepresentanter, specialister och IT-team och fungerar som en samlande kraft mellan olika perspektiv. Du leder dialogen, skapar struktur och ser till att insatserna hålls ihop - även när det finns många intressenter och olika mål.
I rollen ingår bland annat att:
- leda och facilitera workshops, intervjuer och dialoger
- analysera verksamhetens utmaningar och identifiera rotorsaker, möjligheter och konsekvenser
- koppla krav och lösningar till mål, effekt och användarnytta - och bidra till att projektet prioriterar rätt
- beskriva behov och krav på ett tydligt sätt som fungerar för både verksamhet och utveckling
- bidra med systemtänk: se helheten, förstå beroenden mellan processer, system, data och människor
- stödja arbetet med processkartläggning, informationsflöden och förbättrade arbetssätt
- följa upp att levererade lösningar ger önskad effekt och bidra till lärande och kontinuerliga förbättringar

Profil
Som person är du trygg, nyfiken och relationsskapande. I rollen ställer du de viktiga frågorna, utmanar antaganden och hjälper team och verksamhet att hitta rätt problem att lösa. Du är strukturerad, analytisk, lösningsorienterad och har en stark förmåga att förena olika perspektiv. Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt, anpassar dig efter olika målgrupper och kan balansera behov, tekniska förutsättningar, tidsplaner och prioriteringar - alltid med fokus på nytta och resultat. Du ser helheter och konsekvenser ur ett process-, data-, system- och människoperspektiv och omsätter detta i praktiska rekommendationer. Att dokumentera och dela med dig av kunskap är en självklar del av ditt arbetssätt. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Vi söker dig som har:
- relevant högskoleutbildning eller motsvarande relevant flerårig arbetslivserfarenhet av behovsanalys och kravarbete eller likvärdigt.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av att leda och facilitera workshops
- erfarenhet av förändringsledning och/eller processutveckling
- erfarenhet av att arbeta med dataflöden/integrationer eller automatiserade beslutsprocesser
- kunskap om offentlig upphandling
- relevant erfarenhet av liknande arbete
Läs gärna mer om oss
Utvecklingsenheten är en del av verksamheten Utveckling, kommunikation och kundstöd inom förvaltningen Service. Vi ansvarar för att driva och samordna förvaltningens utvecklingsarbete - från idé och behov till införande och förvaltning.
Vårt uppdrag spänner över hela utvecklingsresan och omfattar portföljstyrning samt ledning av projekt och uppdrag inom både förbättring och förnyelse. Tyngdpunkt ligger på digitalisering och innovation, men också på annan förändringsledning, såsom tjänstedesign med användar- och kundresor samt förvaltning och vidareutveckling av verksamhetssystem.
Inom enheten arbetar cirka tio engagerade och erfarna medarbetare med olika specialistroller. Vår ambition kring verksamhetsutveckling är hög liksom drivet och arbetsglädjen, vilket gör att det alltid är roligt att gå till jobbet. Teamet ser fram emot att välkomna en ny kollega. Kanske är det du?
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Vi tillämpar flexibel arbetstid och det är delvis möjligt att arbeta på distans.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 8 februari.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. För att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess kommer vi även att använda tester.
