Business Analyst till global transformation inom Business Operations

Vill du vara nyckelspelare i en global förändringsresa? Vår kund, en ledande aktör inom affärsdata och analys, söker en erfaren Business Analyst för att kartlägga och utveckla sina Quote-to-Cash-processer. Start omgående.

OM TJÄNSTEN
I rollen som Business Analyst får du en avgörande roll i att driva vår kunds transformation av Q2C-processer. Du kommer att kartlägga nuvarande flöden, identifiera förbättringsområden och samarbeta med nyckelintressenter för att skapa en hållbar, datadriven förändring.

ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
• Kartlägga och analysera befintliga Q2C-processer
• Identifiera luckor, flaskhalsar och förbättringspotential
• Dokumentera affärsflöden och krav på ett strukturerat sätt
• Leda workshops och samla in affärsbehov från olika intressenter
• Samarbeta tvärfunktionellt för att säkerställa relevanta lösningsförslag

VI SÖKER DIG SOM
• Gedigen erfarenhet som Business Analyst i komplexa affärs- och IT-miljöer
• Arbetat med transformationsprojekt inom Quote-to-Cash eller motsvarande
• Förmåga att omsätta affärsbehov till krav på processer och system
• Stark kommunikationsförmåga och erfarenhet av kravställning och workshops
• Flytande svenska och engelska, i både tal och skrift
• Erfarenhet av system som Salesforce, Workday Finance, AX, Kappa, PI & Workflow

För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• För att trivas i rollen är du strukturerad, nyfiken och lösningsorienterad. Du arbetar metodiskt även under tidspress, tar ansvar för dina leveranser och bidrar till ett positivt och framåtlutat samarbete.

INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A

Sista dag att ansöka är 2025-10-05
